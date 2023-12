Rubrique littéraire : En attendant Noël

Deux albums documentaires, à mettre sous le sapin, pour parler des forêts ou pour partir à la découverte de l’univers du cirque. Un coup de nature, un coup de culture : que rêver de mieux ? Pour les 8-12 ans

Expédition Forêts de la planète, de Tania Medvedeva, ill. Maria Vyshinskaya, Ed. Rue du Monde

Un tour du monde des forêts de la planète dans un joli format original en quart de cercle, avec des pages à déplier jusqu’à un 360°. Parce qu’aujourd’hui la question de la sauvegarde des forêts est un enjeu essentiel pour l’avenir de la planète, un documentaire qui commence sous forme de récit familial : Laura, enseignante en biologie, emmène ses enfants dans sa ville natale. Elle rêve de les emmener sur les lieux de son enfance, où elle allait jouer dans une petite cabane dans un arbre avec ses frères et sœurs. Hélas, c’est aujourd’hui un immense parking qui remplace la forêt de son enfance. De retour chez elle Laura prend contact avec des enseignants et des scientifiques à travers le monde afin d’élaborer un plan pour sauver les forêts. C’est un projet ambitieux qui demande d’abord d’apprendre un maximum de choses sur les forêts, un projet à 360°, à partager avec les enfants du monde entier , en espérant qu’il relayent les informations sur toute la planère pour faire changer les choses. Chaque double page, joliment illustrée, porte sur un sujet différent, avec une mise en page qui favorise la compréhension de thèmes parfois complexes. Très complet, à parcourir peu à peu, avec des pages à déplier : une réussite pour nos scientifiques et écologistes en herbe, mais de manière globale pour tous les enfants, car c’est à eux que l’avenir appartient.

Circorama, de Victoria Roussel, Ed. Actes Sud jeunesse

Cirque d’où viens-tu ? Cirque où es-tu ? Cirque qui es-tu ? Les trois premiers chapitres campent l’histoire, présentent les lieux, font le tour des métiers du cirque : dans une mise en image colorée et dynamique les informations sont claires et le lecteur est sollicité tout au long de l’ouvrage sur l’origine d’un mot, d’une chanson ou pour donner son avis, sa préférence. Comme dans la comptine, le chapitre suivant, en bonne logique, a pour titre : Cirque, j’arrive ! Invité à créer un spectacle, le lecteur est accompagné sur les étapes à suivre. A la fois concret et constructif ! Vient alors la présentation des différentes disciplines circassiennes : acrobaties, aériens, équilibre sur objets, jonglerie et expression corporelle et clownesque. Chacune est alors déclinée sous diverses activités, illustrées au fil des pages pour bien comprendre par exemple la différence entre la bascule coréenne, la bascule hongroise, la balançoire russe ou la barre russe ! Le livre s’achève sur une mise en pratique : à l’’action ! Quelques exercices simples : roulade, trépied, panier au trapèze, jonglage à trois balles et jonglage contact pour commencer à comprendre que les arts du cirque, ça demande de s’impliquer ! Un livre passionnant !

Marianne Baby