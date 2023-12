«Ada et Zandemann» : Une traduction collaborative par des élèves

Marion Gaudy est enseignante d’allemand et formatrice à la DANE de l’académie de Créteil. Elle est également membre de l’ADEAF (Association pour le Développement de l’Allemand). Elle raconte l’aventure de la traduction collaborative du livre Ada et Zangemann réalisée par des classes de germanistes, de collège, lycée et classes préparatoires. Marion Gaudy présente au Café pédagogique les enjeux de ce projet interdisciplinaire qu’elle a coordonné avec Alexis Kauffmann de la DNE (Direction du Numérique pour l’Éducation) du Ministère de l’Education Nationale.

Un projet ambitieux de traduction collaborative d’un livre allemand par des élèves français

En septembre 2022, le chef de projet logiciels et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique au sein de la DNE, Alexis Kauffmann sollicite l’ADEAF pour traduire en français le livre jeunesse en licence libre « Ada und Zangemann. Ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis ». L’ ADEAF lance alors un appel à contribution à ses membres auquel 4 enseignantes répondent. Des classes de collège jusqu’à la prépa, de Alès, Guingamp, Besançon et Paris se lancent dans la traduction de l’ouvrage allemand.

«Parfois, selon les passages, il y a eu jusqu’à quatre traductions sur le mur collaboratif» expose Marion Gaudy. «Chaque classe avait à disposition un Pad dédié. Chaque enseignante avait également accès au Pad Enseignants qui a permis de centraliser les contributions. Tous les établissements ont participé au travail de traduction, les collégiens comme les élèves de classe prépa. Ensuite, il y a bien sûr eu un travail d’édition. Mais les élèves retrouvent leur production». Le travail a duré 4 mois. Marion souligne le défi relevé par les collègues qui se sont emparés du projet, car «la traduction n’est plus un exercice fait dans le secondaire». Marion relève que les élèves ont apprécié une lecture longue, facilitée par l’image. A l’issue du travail des élèves, «une traductrice, adhérente de l’Adeaf, a relu le texte et a fait le lissage» explique Marion Gaudy.

L’histoire de la genèse du livre: une aventure collaborative

Quand Marion Gaudy présente l’histoire du livre, on entend déjà un conte «il était une fois»: un homme Matthias Kirschner passionné de technique et technologie depuis l’enfance, qui voulait expliquer son métier à ses enfants. C’est alors qu’est née l’histoire de Ada et Zangemann. Il se lance dans le travail de rédaction avec et pour ses enfants. Sandra Brandstätter, l’illustratrice a également accompagné et participé à l’élaboration du projet. Pour l’auteur, tout le monde devrait pouvoir utiliser des logiciels de manière autonome, il préside la FSFE (Free software Foundation Europe), une association à but non lucratif qui promeut les logiciels libres. La licence libre était une condition de l’auteur. L’histoire du livre Ada a donc commencé dans la famille de son auteur allemand. Le livre a ensuite été traduit par les élèves français et a même été présenté à Bonn par le ministre de l’Education nationale lors de l’Assemblée Parlementaire Franco-allemande du 14 décembre 2023: un exemplaire a été offert aux parlementaires. Le ministre Gabriel Attal a déclaré: « C’est un livre pour enfants qui parle du potentiel et des risques associés aux technologies et qui parle notamment du rôle des lois. C’est surtout un livre allemand qui a été traduit par une centaine d’élèves germanistes en France, avec leurs professeurs, dans plusieurs établissements. Grâce au numérique, ils ont travaillé tous ensemble. »

Un projet d’éducation au numérique libre: de la conception à la publication

Ada est un album jeunesse original et instructif, édité grâce à un logiciel libre, au format numérique et à prix libre. Marion souligne la cohérence du projet, dans «tous les maillons de la chaîne depuis l’histoire jusqu’à sa production, dans un esprit de collaboration»: seuls des outils libres et souverains ont été choisis, du début jusqu’à la fin, en conformité avec l’esprit du projet. Le texte original était en licence libre, « on a pu travailler sur le texte orignal facilement et en faire la traduction», explique la formatrice. Des outils collaboratifs, l’outil Digipad de la plateforme la Digitale, ont été choisis car ce sont des outils libres, gratuits, respectueux des données pour les élèves, crées par un enseignant. «Ada et Zangemann» est le premier album jeunesse consacré aux logiciels libres et c’est un support pédagogique qui permet de traiter ce thème.

Pour l’auteur de Ada, la technologie joue un rôle essentiel sur les droits des consommateurs, l’économie, l’environnement ou encore la démocratie. Or, selon lui, le pouvoir technologique centralisé représente un danger pour la démocratie. C’est pourquoi, le logiciel libre permet de partager le pouvoir. Son livre est aussi une mise en garde pour la jeunesse: Ada comprend l’importance et le pouvoir de la technologie.

Un conte moderne et des pistes pédagogiques variées

Ada est un album jeunesse écrit «comme une fable du 21è siècle» nous dit Marion Gaudy. Ce conte moderne, a pour héroïne une petite fille pleine de ressources qui, en s’opposant au célèbre inventeur Zangemann, réalise à quel point il est primordial pour elle et pour les autres de pouvoir adapter la technologie et reprendre la main sur le monde numérique aliénant pour ne plus en être l’esclave. Si ce thème entre dans l’un des axes étudiés au lycée «innovation et responsabilité», d’autres axes peuvent être étudiés: «diversité et inclusion» ou «art et pouvoir», «espace privé/espace public». Au collège, Ada peut être étudié au prisme de l’égalité des genres, des préjugés, des stéréotypes de genre sur les métiers techniques.

Le nom de l’héroïne, Ada, fait référence à la première programmeuse britannique Ada Lovelace, restée longtemps dans l’ombre de l’histoire informatique, l’occasion de se poser la question avec les élèves de la place des femmes dans l’Histoire et de les y inscrire.

Djéhanne Gani

