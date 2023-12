Histoire : Femmes combattantes

A partir d’un site du ministère des armées (Chemins de la mémoire), ” les élèves investissent le champs de bataille au féminin (l’accès à la revue en ligne est gratuit et sans inscription). La première partie de “Femmes combattantes” contextualise la présence féminine sous les armes, de l’amazone antique aux bataillons féminins, et revient notamment sur les figures emblématiques de la résistance française. La deuxième partie s’attache à la question de la reconnaissance de l’engagement féminin, pendant et au lendemain des guerres. Enfin, la troisième partie du hors-série s’intéresse à la place croissante aujourd’hui occupée par les femmes dans les Armées”. Le site de Toulouse montre comment utiliser cette ressource en spécialité HGGSP.

Sur Chemins de la mémoire