Au Fil des Maths, publication de l’APMEP – Association des professeurs de mathématiques de l’école publique, publie le second volet de son diptyque «Maths et citoyenneté»: « des articles autour du débat en mathématiques, de l’implication dans des contextes non mathématiques, des expériences de classe sur les modes de scrutin, le coût des prêts bancaires et des pistes à creuser sur les codes bancaires avec nos élèves ».

