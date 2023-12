Qui veut créer un club de maths ?

Comment encourager les élèves à aimer les maths ? L’académie de Paris détaille dans cet article les tenants et les aboutissants des clubs de maths. “Les clubs de mathématiques sont des lieux permettant d’avoir une approche des concepts complémentaire de celle développée en classe”. Plusieurs exemples sont mis en avant à travers des vidéos de témoignages. “Le club constitue parfois un espace qui répond aux besoins ou aux aspirations des élèves ou qui permet de reconstruire leur motivation. Il peut ainsi être source d’un plaisir restauré et partagé des élèves et des enseignants autour de nouvelles modalités pédagogiques”.

