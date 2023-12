Et si le passage au tableau permettait de réguler ses émotions ?

Dans l’article « Passer au tableau : comment faire de ce rituel scolaire un moyen de réguler ses émotions », paru dans The Conversation, Omar Zanna examine le rituel scolaire français de passage au tableau. Il en souligne le potentiel en tant qu’outil de régulation des émotions des élèves. Introduit en 1882, le tableau est devenu un élément central de l’enseignement en France explique le chercheur pour qui ce rituel, traditionnellement associé à l’anxiété, peut être transformé en une opportunité de développement socio-émotionnel. L’article propose des méthodes alternatives comme la récitation en groupe, visant à réduire le stress et à encourager la coopération entre les élèves. Cette approche favorise également l’empathie, transformant une expérience potentiellement intimidante en une leçon constructive et engageante. L’auteur met l’accent sur l’importance de reconnaître et de gérer les émotions dans un contexte éducatif. En rendant le passage au tableau moins redouté et plus interactif, les enseignants peuvent aider les élèves à surmonter leurs peurs et à développer des compétences clés en matière de communication et de présentation explique-t-il. Cela renforce la confiance en soi et prépare les élèves à des situations similaires dans leur vie future. En outre, cela crée un environnement d’apprentissage plus inclusif et bienveillant, où les élèves se sentent soutenus et valorisés.

