Créer des plans de cours avec l’IA

Sur son indispensable site « Les outils Tice », Fidel Navamuel recense et présente des outils d’Intelligence Artificielle susceptibles d’aider enseignantes et enseignants à construire des plans de cours « efficaces et personnalisés ». Au menu : Khanmigo, Profy, Copilot Class, Magic School, LessonPlan. « Inutile de préciser qu’il vous faudra vérifier, compléter, adapter les plans fournis par ces différents outils. Mais les résultats sont globalement excellents et nous n’en sommes qu’au début de la révolution IA. Ces différents outils IA permettent de vous fournir un cadre et des progressions que vous pourrez ensuite adapter mais qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. (…) Pour ma part j’ai une petite préférence pour Magic School qui propose une vraie boîte à outils IA pour les enseignants. Son générateur de plan de cours est particulièrement efficace et pertinent pour peu qu’on lui précise bien public, objectifs et attentes pédagogiques. »

