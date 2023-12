Les CPE et le conseil de classe

Louise Marie est CPE dans l’académie de Versailles. Sur le site académique dédié aux ressources pour les CPE, elle partage des billets de blog pour une meilleure connaissance du rôle des CPE au sein des établissements. L’un de ses billets aborde leur place lors des conseils de classe ? « Leur présence lors des conseils de classe est parfois très diversifiée : certains assistent à tous, d’autres seulement les classes problématiques et d’autres à aucun en préparant en amont le conseil avec les professeurs principaux. Leur présence n’est pas obligatoire en tant que tel contrairement aux enseignants mais il en est membre de droit » écrit-elle. « Le CPE suit ses élèves individuellement mais il ne peut le faire de manière efficace que s’il a une connaissance fine de l’élève au sein de la classe ou de son groupe et de ses interactions avec les autres dans l’établissement grâce aux précieux apports des Assistants d’Éducation. On attend donc de lui un éclairage permettant d’avoir la perception la plus complète de la situation de chaque élève et de son intégration. C’est là aussi que se construit la nécessité d’un travail collaboratif déjà effectué ou à planifier (rendez-vous parents, mise en place d’actions d’accompagnements, etc.) entre le CPE et l’équipe pédagogique, service médicosocial ou direction ».

