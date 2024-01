Travailler le vocabulaire par les échanges entre pairs

Le Centre Alain Savary IFE partage une intervention sur l’apprentissage du lexique par Anne Sardier, maitresse de conférences en Sciences du langage. Elle y présente le dispositif des « mots-amis » et la « discussion lexicale ». Démarche : choisir 3 à 5 mots d’un même champ lexical, en étudier le sens dans des situations diverses, faire émerger les connaissances déjà présentes chez les élèves, proposer une phrase-problème, discuter pour parvenir à un consensus sur la signification, produire une trace écrite sur le sens des mots et la stratégie mobilisée, s’entraîner à utiliser les mots et la stratégie, réemployer.

