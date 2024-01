Rubrique littéraire : Lire pour jouer

Les vacances d’hiver approchent, des activités ludiques sont toujours bienvenues ! Pour que la lecture soit au service du jeu, deux livres pour petits en plus grands. Le premier, qui fonctionne bien dès 3 ans, est très graphique. Le deuxième, pour des lecteurs déjà experts (7 ans et plus) nécessitera de bien lire les énigmes et les images.

Minigolf, de Lisa Laubreaux, Ed. Maison Georges

Vivre la vie d’une balle de golf au Minigolf des vagues-bleues, voilà l’aventure proposée. De la ligne de départ, tu as réussi le premier trou du premier coup : bravo ! Mais pour la suite du parcours, tu as le choix entre prendre ton temps ou pas, rebondir sur un trempoline ou admirer la mare aux grenouilles, jouer avec un chien ou te cacher dans les herbes… Selon ce que tu veux faire, tu sautes d’une page à une autre et la lecture sera tout sauf linéaire : à la fin de chaque double-page deux possibilités s’offrent à toi et soit tu passes à la page suivante, soit tu rebondis plus loin. Être une petite balle ronde, ça permet de rencontrer nombre d’habitants des pelouses : fourmis, vers de terre, moustique, araignée ou mille-pattes ; que se passera-t-il avec chacun d’entre eux ? Parfois même le trajet peut passer par les airs (merci l’oiseau), dans l’eau ou sous terre. Labyrinthe, voie ferrée, rocher, grillage ou caca : les embûches ne manquent pas, il va falloir déjouer tout ça. Le graphisme plein d’humour rend la lecture très sympathique. La petite balle a une bouille attachante et des expressions bien lisibles. Les textes sont courts et la mise en couleur du numéro de la page choisie aide les plus jeunes à se repérer dans cette histoire dont il est le héros ou l’héroïne. Allez, petit lecteur, ça roule !

Au voleur, de Steffen Gumpert, Ed. Actes Sud Jeunesse

60 énigmes à résoudre en s’amusant promet la première de couverture. Une skateuse maligne et curieuse, Lilo et son petit frère Tilo sont accompagnés de leur grand-père Balthazar, inspecteur de police à la retraite, pour poursuivre tous les voleurs de leur petite ville. Sur chaque double page un texte présente la situation et pose une question, à laquelle, en vis-à-vis, une illustration particulièrement dense en détails va permettre de répondre. L’articulation texte-image est donc un incontournable de ce petit livre qui oblige à avoir un très bon sens de l’observation, pas mal de perspicacité et suffisamment de logique. Si la solution est toujours cachée dans les dessins, le lecteur alterne entre jeux de labyrinthes, points à relier, messages codés à déchiffrer, indices cachés dans une scène. De la disparition d’un costume de Père Noël à un vol de bijoux , les apprentis détectives ne s’ennuient pas. Un livre interactif traduit de l’allemand, qui exige déduction, persévérance et humour. Des qualités à développer même si on n’a pas l’intention de devenir détective ?

Marianne Baby