La Grande Lessive® manifestation d’art participatif et citoyen, 21 mars, « Faire des bulles »

La Grande Lessive revient ! Ce sera le 21 mars prochain. Toutes les classes de l’école maternelle à l’université – en passant par l’enseignement agricole, les IME, ITEP ou encore ESPE – peuvent participer. Le thème : Faire des bulles !

Depuis sa création en 2006, les lectrices et lecteurs du Café pédagogique ont souvent lu l’annonce d’une prochaine « Grande Lessive ». Partie de l’école, cette manifestation d’art participatif et citoyen a rassemblé à ce jour 14 millions de personnes de tous genres, âges, compétences ou handicaps, milieux sociaux, etc. dans plusieurs milliers de lieux situés dans 130 pays et 5 continents.

Une photographie de La Grande Lessive® prise dans les jardins du Musée des Beaux-Arts de Tours fait aujourd’hui la une de L’art en partage citoyen publié par Sabine Ferero Mendoza, Marion Hohlfeldt et Pascale Peyraga aux Éditions Orbis Tertius en décembre dernier. Cet ouvrage alterne réflexions générales et études de cas pour témoigner de pratiques collaboratives qui privilégient la coopération et le partage d’expériences en questionnant les notions d’auteur, d’oeuvre et de public. Un chapitre intitulé Œuvrer avec le vivant concerne La Grande Lessive®.

En moins de vingt ans, cette installation, le temps d’une journée composée de fils, de pinces à linges et de réalisations plastiques (dessins, peintures, collages, photographies et autres images numériques, etc.) de format A4, est passée de la curiosité pédagogique au rang d’événement artistique contribuant, avec d’autres, à redéfinir les contours de l’art et du politique. Pas de sélection préalable, pas de remise de prix, juste un travail conjuguant l’individuel et le collectif à partir d’un dispositif simple et fédérateur qui détourne le principe des « Grandes lessives » d’antan et le format A4 réservé à la reproduction mécanisée afin d’en faire des supports créatifs ! Nul besoin d’être spécialiste des arts pour organiser cet événement dans un établissement scolaire ou un quartier… Le désir de faire quelques pas en direction des arts, de soi-même et des autres suffit. Car c’est bien désir et curiosité qui expliquent le succès de La Grande Lessive® créée sans aucun moyen financier ni soutien institutionnel et mécénat. Le site actuel est conçu en atelier partagé. Accessible en 16 langues, tous les outils et ressources nécessaires à la mise en place d’une « Grande lessive » y sont regroupés.

Une inscription par école, collège, lycée technique, agricole ou général, IME, ITEP, ESPE, université, etc. enclenche la participation qui figure immédiatement sur la carte de l’événement. Nous espérons vous y retrouver. Le 21 mars prochain, « Faire des bulles » est l’invitation adressée à toutes et à tous pour La Grande Lessive®. Une invitation sert de point de départ à une réflexion donnant corps à des réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies et autres images numériques, collages, etc.). L’expression « Faire des bulles » ne doit pas être modifiée. Le premier défi de La Grande Lessive® consiste, en effet, à utiliser un même dispositif (fils, pinces à linge et réalisations de format A4) et une même invitation où que ce soit dans le monde. Les étendages rassemblent ainsi des approches singulières conçues à partir d’éléments communs. « Faire des bulles » implique une démarche de création individuelle, puis une installation composée de toutes les réalisations.

Faire des bulles seul ou à plusieurs transforme l’expérience fugitive en chorégraphie intentionnelle. En conséquence, le deuxième défi réside en la réalisation d’une performance collective au moyen de bulles le jour de La Grande Lessive®. Selon un protocole à inventer par les participants en fonction des lieux, des bulles de savon s’échapperont et disparaitront, tandis que leurs représentations graphiques resteront suspendues aux fils tendus en plein air. Ces réalisations à deux dimensions sur format A4 témoigneront d’approches individuelles de l’expression « Faire des bulles ». Photographies et autres images numériques, peintures, dessins, etc. feront ainsi exister, sur un même fil, la diversité, la légèreté et la transparence des bulles. Ce dialogue entre bulles réelles et représentations de bulles est le troisième défi. Enfin, le caractère éphémère des bulles de savon interroge le devenir d’un acte artistique. C’est pourquoi cette performance pourra être filmée et les étendages photographiés afin d’en conserver des traces : quatrième défi !

La Grande Lessive® est le fruit du travail bénévole d’une association loi 1901 reconnue par le Ministère de l’éducation, de la Jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Elle bénéficie du soutien de l’ANCT (Agence nationale pour la Cohésion des Territoires). Les subventions perçues à ces titres en 2023 s’élevaient à 18 000 euros. Elle est gratuite pour ses participants. C’est dire si le désir de faire et des valeurs humanistes l’emportent sur toute autre considération ! En cette année 2024, partageons cette aventure artistique et humaine. L’état du monde appelle à l’action et à l’invention.

Joëlle Gonthier pour l’équipe de La Grande Lessive®

Pour participer, c’est ici