Philippe Sallet n’est plus à présenter. Animateur du Mooc HG, il lance “la machine à café HG”. Voilà une revue disciplinaire légère qui se déguste entre professeurs. Le premier numéro est consacré à l’intelligence artificielle en histoire-géo. Le sujet est à la mode et très démystifié par “la machine à café”. On y apprend à réaliser sa propre planisphère et à utiliser Chat GPT pour voyager ou pour passer de la carte mentale au texte. On s’abonne en ligne tout simplement.

