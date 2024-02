« La science en question », le fascicule réactualisé

Le site Internet de l’Union des Professeurs de Physiologie, Biochimie et Microbiologie (UPBM) vient de réactualiser, comme chaque année, le fascicule téléchargeable « La Science en Question ». De nombreuses rubriques de la Science en Question sont consacrées à l’histoire des maladies infectieuses bien avant l’apparition du Covid : la syphilis, la peste (avec la mise en évidence récente de gènes protecteurs de la peste bubonique), la tuberculose, la typhoïde, le paludisme, l’histoire évolutive de l’hépatite B, ou encore la grippe espagnole. En lisant ou en relisant les rubriques de ce fascicule, vous allez pouvoir, au travers de leur œuvre, (re-)découvrir des chercheurs célèbres qui ont contribué à l’histoire des sciences et de la biologie médicale : Jean DAUSSET, François JACOB, Jacques MONOD, Louis PASTEUR, Gaston RAMON, Alexandre YERSIN… et d’autres un peu moins connus du grand public tels que Jacques OUDIN, Louis BOËZ ou Stéphane LEDUC qui crut inventer la biologie synthétique, il y a 100 ans. La place des femmes est soulignée dans le domaine des sciences biologiques avec des rubriques consacrées à Dorothy CROWFOOT-HODGKIN, Prix Nobel de chimie ou encore à l’injustement ignorée Rosalind FRANKLIN « la Dame noir de l’ADN » mais aussi à Marthe GAUTIER, victime de « l’effet Mathilda», à qui a été volée la découverte de la trisomie 21.

