Bruno Robbes et Yves Reuter, chercheurs en sciences de l’éducation, vous proposent de participer à une journée d’étude sur la relation entre mouvements pédagogiques et recherches en éducation.

« Les relations entre chercheurs et mouvements pédagogiques sont loin d’être un long fleuve tranquille » expliquent-ils. « Cette journée d’études poursuit deux objectifs. Identifier et analyser les principaux problèmes des relations entre chercheurs et mouvements pédagogiques. Mettre au jour ce qui pourrait permettre d’améliorer les relations ».

Organisée le 20 mars prochain sur le site universitaire de Gennevilliers de l’université CY, la journée d’études proposent des conférences de Jean-François Condette et Damiano Matasci. Des tables rondes avec Pierric Bergeron, Jacques Bernardin, Nathalie Broux et Marie-Laure Viaud. Henri Peyronie en sera le grand témoin.

