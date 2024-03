Enseigner avec le numérique : les idées simples de Marie Soulié

Professeure de français au collège Daniel Argote à Orthez, Marie Soulié mobilise et explore depuis bien des années les ressources du numérique pour revitaliser, diversifier et enrichir la pédagogie. Dans un « meuble à tiroirs », interactif, réutilisable et personnalisable, elle partage ses « idées simples de cours avec le numérique ». Avec propositions d’outils et exploitations concrètes : créer un « ticket de sortie » évaluant les acquis en fin de cours, utiliser des dés virtuels pour déclencher une activité, constituer des groupes pour des ilots de travail, recopier l’écran sur le vidéoprojecteur, déployer un débat avec un mur collaboratif, lancer un remue-méninges pour préparer une suite de texte, transposer vocalement le texte de la leçon pour des élèves ayant des difficultés à rentrer dans la lecture, produire et utiliser des images interactives, des frises, des avatars qui parlent, des images IA, un portfolio …

