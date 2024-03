Les humanités dans le texte et le podcast

Le projet « Humanités dans le texte », porté par l’ENS-PSL (Ulm), veut « réaffirmer la place essentielle du texte et de la traduction, comme fondements de l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité » et « montrer, par un dialogue avec des spécialistes d’autres disciplines (littéraires et scientifiques), la façon dont les textes anciens peuvent nourrir les questionnements du présent. » La plateforme, amenée à s’enrichir, propose d’ores et déjà différents podcasts : « Voyage de Noces avec Martianus Capella », « La chute de Carthage et les larmes de Scipion », « Quelques raisons de lire aujourd’hui le grec ancien », « Les dieux des origines et la naissance du monnayage à Rome » …

