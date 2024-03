Nicolas Bannier : Travailler son projet d’orientation avec l’IA

L’Intelligence Artificielle est-elle plus forte que l’échange interpersonnel ? C’est la question que soulève l’expérience menée par Nicolas Bannier, professeur de français et professeur principal au lycée Mare Bloch à Strasbourg. L’activité veut aider les 1ères à travailler leur projet d’orientation : les élèves s’entraînent, via Perplexity, à poser des questions pour préparer les événements à venir que sont les rencontres avec les anciens élèves et les journées universitaires. L’activité s’avère intéressante par ses apports : les élèves apprennent à poser de bonnes questions et recueillent des informations sur les formations post-bac. Elle se révèle aussi intéressante par ses limites : les élèves développent alors un regard lucide et critique de l’IA…

Dans quel contexte avez-vous mené cette expérience ?

Sur une période de 15 jours, nos élèves de 1ère participent à la journée des anciens élèves du lycée puis aux journées universitaires. En vue de la préparation de ces journées, je leur ai proposé d’utiliser « Perplexity.ai » pour simuler un entretien avec un ancien élève.

Perplexity est un moteur de recherche augmenté d’un agent conversationnel fondé sur un très large modèle de langage. Donc, contrairement à ChatGPT par exemple, l’application accède aux documents du Web qu’il cite en référence.

En quoi consiste la tâche ?

L’objectif de l’activité était d’envisager des questions à poser aux étudiants ou professionnels qu’ils seraient amenés à rencontrer les semaines suivantes, mais aussi de recueillir des informations sur les formations post-bac qui les intéressaient, et enfin d’avoir une vision critique des informations apportées par l’IA.

Quelles ont été les consignes données aux élèves ?

Afin de préparer les questions que vous allez poser à lors de la journée des anciens, nous allons pratiquer un exercice d’interview avec une intelligence artificielle. Vous allez vous rendre sur le site Peplexity.ai et vous utiliserez le prompt suivant en modifiant les parties entre crochets.

« Je veux travailler sur mon orientation. Vous jouerez le rôle d’un ancien élève du lycée qui vient à la journée des anciens pour répondre aux questions des lycéens. Vous êtes maintenant [étudiant en 2e année de master de droit international]. Je jouerai le rôle de l’élève et je vous poserai des questions. Je vais vous poser des questions sur votre parcours d’étude et la carrière [d’avocat]. Pour répondre, vous chercherez en priorité des informations sur les sites https://www.letudiant.fr/ et https://www.onisep.fr/ Ne jouez pas mon rôle. Ne jouez que le rôle de l’interviewé. Si vous avez compris, dites-moi que vous êtes prêt à répondre à mes questions ».

Votre objectif est de réfléchir à des questions et de vous entraîner à les poser afin de sélectionner celles qui vous semblent les plus intéressantes à poser. Vous devez aussi noter les réponses que vous donne l’IA pour les comparer aux réponses données par l’intervenant durant la journée des anciens. Attention : même si Perplexity.ai a accès au web, il est tout à fait possible qu’il commette des erreurs : considérez donc ses résultats avec prudence.

Comment l’activité s’est-elle déroulée ?

Les élèves devaient poser un question précise (par exemple « Quelles sont les compétences acquises lors d’un master en droit du sport ? »), noter la réponse de l’IA, consigner et consulter les sources proposées par Perplexity pour répondre à la question, évaluer la qualité de la réponse, proposer de nouvelles questions.

Globalement l’activité s’est bien passée : elle était brève : 25/30 minutes à poser des questions, lire et noter des éléments de réponses, regarder les sources. Perplexity propose également de relancer la recherche par de nouvelles questions, fonctionnalité très utile pour envisager de nouvelles pistes. La conversation avec l’agent conversationnel rend l’activité assez prenante et amusante. Surtout, contrairement à un moteur de recherche classique, l’IA générative ne se contente pas de renvoyer à des pages web, mais en propose une synthèse déjà rédigée, ce qui rend l’information bien plus accessible pour les lycéens.

Avec quelle limites ?

Dès le début j’ai bien averti les élèves que l’IA simule une conversation. Et que ses réponses ne sont pas nécessairement justes : il faudra croiser les sources en les vérifiant avec Perplexity ou en posant les questions aux professionnels et aux étudiants. Les élèves sont donc sortis de cette activité avec une liste de questions qu’ils avaient envie de poser, un début de réponse à confirmer.

Comment les élèves ont-ils perçu ce travail ?

Côté élève, le bilan est assez mitigé. Certains ont finalement trouvé cet entraînement très utile, ça leur a donné des informations sur les formations ou les domaines professionnels et souvent des idées de questions. D’autres n’ont posé finalement aucune question proposée par l’IA. Certains ont vu les informations données par l’IA confirmées par les intervenants. D’autres ont noté que Perplexity n’apportait pas de réponse intéressantes aux questions plus précises qu’ils avaient, et qu’ils ont pu posées aux intervenants.

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

Dans le Café : Quand les humanités font face à l’intelligence artificielle

Dans le Café : On n’est pas sérieux quand on a l’IA

Nicolas Bannier dans Le Café pédagogique