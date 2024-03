Dans un communiqué de presse, le BRGM évoque la campagne Géoscan Île-de-France. Le but est l’exploration des ressources géothermiques profondes du Sud et de l’Ouest de la région francilienne. A travers l’article, il est possible de comprendre le principe de fonctionnement des camions vibreurs déployés sur place. Ces derniers émettent des ondes acoustiques qui propagent dans le sous-sol et ainsi permettre de l’imager, à l’instar d’une échographie.

