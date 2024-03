Twictée dans les classes : évolutions d’un dispositif innovant

En classe, la pratique régulière de Twictée favorise le réinvestissement des notions linguistiques étudiées par ailleurs grâce à une observation réfléchie de la langue. Élodie Bonnefoy-Cudraz, professeure des écoles et présidente de l’association Twictée nous fait découvrir les différentes étapes, les interactions et les implications à la fois pour l’association qui coordonne l’épisode et pour les enseignants et élèves engagés dans cette aventure orthographique collaborative.

Twictée est un dispositif pédagogique d’apprentissage et d’enseignement de l’orthographe, proposé gratuitement aux enseignants et à leurs élèves depuis plus de dix ans. La proposition pédagogique, inspirée des travaux de Brissaud et Cogis sur la phrase dictée du jour, combine des dictées innovantes avec les résultats du projet de recherche TAO pour offrir une expérience orthographique immersive aux enseignants, intégrant la correspondance scolaire de Célestin Freinet et l’utilisation éthique et éclairée des réseaux sociaux.

Côté Twictée

Les cinq membres du Pôle Pédagogique Twictée s’activent depuis trois semaines pour produire les phrases de chaque team (CP, cycle 2, cycle 3 et cycle 4) en suivant la progression orthographique annuelle élaborée et la thématique de l’épisode.

Tous les textes produits proviennent d’œuvres littéraires patrimoniales destinées à la jeunesse. Twictée s’engage à fournir un support de qualité que les enseignants peuvent intégrer aux activités de lecture et de compréhension, en mettant en réseau les œuvres de la thématique étudiée.

La progression orthographique pour chaque cycle repose sur le Dicobalise, un document de référence qui classe les difficultés orthographiques courantes par cycle. Ce dictionnaire a été mis à jour en 2021 par un comité scientifique composé d’enseignants, de formateurs, de chercheurs et de didacticiens, tels que Catherine BRISSAUD et Antoine FETET, à la suite des résultats de la recherche TAO.

Le Pôle Pédagogique a finalisé les textes et sélectionné les dix mots portant les points orthographiques à travailler. Le lexique choisi a été sélectionné à partir de plusieurs échelles orthographiques (Éduscol, EOLE…). L’équipe pédagogique est maintenant occupée à créer les Fiches élèves pour faciliter le travail des enseignants en leur proposant des outils adaptés, différenciés et clés en main, source d’un gain de temps appréciable. De plus, l’équipe pédagogique prépare les twictées totems (dictées de secours contenant les erreurs ciblées à travailler) et la planche à twoutils, petite règle orthographique de 280 caractère, pour cet épisode. Pendant ce temps, le Pôle Digital a préparé les outils numériques pour l’inscription, l’appariement des classes et la collecte des textes de dictée. Le site est prêt pour l’étape Participation, où les enseignants indiqueront le cycle de leur classe. Enfin, le Pôle Communication a préparé les visuels, l’infolettre dédiée et effectué toutes les relectures nécessaires.

Tous les documents créés sont gratuitement accessibles aux enseignants via le site internet de l’association. L’association s’engage dans une démarche de qualité éditoriale pour ses ressources pédagogiques, en établissant un processus de relecture pour chaque document téléchargeable.

Côté enseignant

Inscrite à la Saison 11 de Twictée avec sa classe de CE2, Isabelle a reçu une infolettre détaillant les étapes clés de l’épisode. Elle a ensuite enregistré sa participation pour l’épisode à venir et sélectionné le cycle dans lequel sa classe allait prendre part. Le week-end précédant le début de l’épisode, la Cartographie a été publiée : Isabelle est associée à une classe dans l’ouest de la France, offrant ainsi à ses élèves une nouvelle expérience après avoir été partenaire d’une classe canadienne lors de l’épisode précédent. Le lundi suivant, Isabelle présente la classe partenaire à ses élèves et ensemble, ils rédigent une phrase de courtoisie (première étape d’un processus de production d’écrits) pour se présenter. Ils choisissent également une photo représentative de leur ville, qu’ils publient via leur compte Mastodon de classe, sous la supervision de l’enseignante.

Depuis la rentrée 2024, Twictée a adopté le réseau de microblogging Mastodon. L’association offre aux enseignants un serveur dédié aux échanges pédagogiques entre classes. Cette utilisation des réseaux sociaux dans le cadre pédagogique vise à développer chez les élèves leurs compétences numériques, leur esprit de collaboration et leur sentiment d’appartenance à une communauté d’apprentissage.

Isabelle propose le texte de l’épisode à ses élèves. Ils réalisent d’abord la dictée individuelle différenciée puis passent à l’étape de dictée négociée en groupe.

Durant cette étape, les élèves seront amenés à engager une réflexion métacognitive et une observation réfléchie de la langue. Ils devront argumenter, justifier, préciser et expliciter les choix orthographiques adoptés par le groupe.

Ensuite, via le document de dépôt mis à sa disposition par l’association, Isabelle envoie toutes les dictées de groupe à sa classe partenaire pour la correction.

Le jour suivant, elle conduit la correction collective de la dictée en se basant sur les textes proposés par chaque groupe. Lors de cette étape de débat collectif, l’enseignante fait un pas de côté et laisse ses élèves se mettre d’accord. Elle reformule si besoin et pousse, avec l’utilisation du métalangage, à la justification de l’orthographe des dix mots ciblés auparavant. Après avoir explicité la correction des erreurs trouvées, les élèves les catégorisent en utilisant le Dicobalise disponible en classe. Cette démarche collective orale constitue une première étape modélisante dans la structuration de la pensée en vue de la création des twoutils requis.

La correction collective est un moment clé : il est important que l’enseignant entre dans une posture facilitatrice qui permette aux élèves de s’engager dans une démarche de réflexion métacognitive. Ils doivent apprendre à raisonner sur la langue. Des questions ouvertes en “Comment ?” “Pourquoi ?” aideront à les amener sur cette voie.

Le twoutil est au cœur du dispositif Twictée. Il s’agit d’une petite leçon d’orthographe en 280 signes, à la fois explicative et corrective qui est rédigée par les élèves à l’attention des élèves de la classe partenaire. Le twoutil comprend quatre éléments indispensables : la communication, la correction, la justification et la catégorisation.

Le dispositif Twictée se concentre principalement sur l’orthographe grammaticale. Il est recommandé à l’enseignant de ne pas afficher les erreurs lexicales des élèves ; la correction peut être faite oralement. Il est à noter que pour les cycles 3 ou 4, un travail spécifique sur l’étymologie des mots peut être inclus dans le programme de l’épisode.

Quelques jours plus tard, Isabelle reçoit une notification de sa classe partenaire lui annonçant que les dictées de groupe sont disponibles. Elle se dépêche de les récupérer via le document de Récolte fourni par l’association. Elle sait qu’elle doit guider sa classe pour produire au maximum dix twoutils : en fonction des compétences de chaque groupe, elle identifie les erreurs à leur transmettre. Toujours en groupe, ses élèves rédigent les twoutils : c’est un exercice exigeant pour eux, mais l’enseignante veille à leur fournir tous les outils nécessaires (supports visuels, cahier de leçons, affiches de correction ou projection au TBI des réflexions de la phase de correction…) pour réussir cette activité.

Produire un twoutil, à savoir une leçon orthographique pour une classe partenaire, offre l’avantage de se décentrer de son propre travail, ce qui suscite un engagement accru des élèves. Cette démarche favorise également une prise de recul essentielle pour mieux appréhender et évaluer son propre travail.

Une fois les dix twoutils produits, Isabelle et ses élèves les publient et les adressent via leur compte Mastodon à leur classe partenaire en utilisant les balises du Dicobalise. Ils consultent également leur fil de discussion pour lire les twoutils envoyés à leur attention par la classe partenaire. Ils se sont attachés durant toute cette première partie de l’épisode à proposer des petites leçons concises et de qualité.

Il est crucial d’inciter les élèves à fournir un travail de qualité, car leurs écrits seront lus par leurs camarades de la classe partenaire et serviront de référence. En lisant les twoutils envoyés par cette dernière, ils seront satisfaits de découvrir les productions et apprécieront les efforts déployés par leurs camarades. Tous les twoutils élaborés au cours de l’épisode pourront être intégrés au recueil des règles orthographiques figurant dans le cahier de leçons de chaque élève.

Après le travail sur balises et notions orthographiques (réparti sur une semaine), Isabelle envisage d’évaluer ses élèves pour mesurer leurs progrès. Cette étape de Transfert se déroulera en deux étapes :

1/ Isabelle demande à ses élèves de créer une phrase incluant une difficulté orthographique liée à la balise étudiée durant l’épisode. Pour cela, ils devront réinvestir le vocabulaire appris durant l’épisode et mobiliser leurs connaissances pour effectuer les choix orthographiques appropriés.

Les résultats de divers travaux de recherche mettent en évidence l’importance, mais aussi la difficulté pour les élèves, de transférer les compétences acquises, lors d’une activité de production écrite. Il est donc essentiel de leur démontrer que la démarche réflexive utilisée pendant un épisode Twictée est similaire lorsqu’il s’agit de produire des textes.

2/ Isabelle propose de nouveau aux élèves, en dictée individuelle, le texte initial : les élèves vont ainsi pouvoir mesurer leurs progrès grâce à une évaluation positive du nombre de réussites. Pour clore cette aventure orthographique, Isabelle partage quelques phrases créées sur son compte Mastodon. Ensuite, avec ses élèves, elle conclut les échanges avec la classe partenaire par un petit message de remerciement.

Côté association

Pendant toute la durée de l’épisode, le Pôle Accompagnement a assuré un suivi des échanges, apportant une aide aux collègues qui en ont exprimé le besoin. Ce suivi a également permis de soutenir les collègues en retard dans le dépôt de leurs dictées ou en difficulté dans l’envoi des twoutils. L’association se concentre déjà sur la préparation de l’épisode suivant !

Il est important de souligner que le dispositif Twictée, offert gratuitement aux enseignants, repose sur le volontariat d’une dizaine de personnes. Pour assurer la pérennité du dispositif, l’association compte sur le soutien et l’engagement continu des classes dans la mise en œuvre pédagogique et didactique du dispositif, ainsi que sur le respect et l’exigence associés à l’apprentissage de l’orthographe.

Élodie Bonnefoy-Cudraz