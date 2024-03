Profs chercheurs

” Le terme désigne les enseignants engagés dans une activité de recherche, au passé ou au présent, en parallèle de leur activité d’enseignants“. L’académie de Versailles fait connaitre leurs travaux “ dans la perspective de permettre leur diffusion, et de montrer comment recherche et pratique d’enseignement peuvent s’articuler”. Ainsi le site académique propose des travaux sur “l’usage de la photographie dans l’enseignement du 11 septembre“,le lien entre géographie didactique et guide touristique, “l’intervision pour la professionnalisation des enseignnats” ou la place des émotions en cours d’histoire. Vous pouvez aussi alimenter la rubrique de vos travaux.

Sur le site de Versailles