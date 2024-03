Des podcasts pour les 50 ans de la revue Diversité

En novembre dernier, la revue Diversité fêtait ses 50 ans, avec une journée de débats, mais aussi la publication d’un numéro spécial donnant à comprendre comment cette revue a construit un dialogue incessant entre la recherche et les professionnels de l’éducation depuis 1973. Et le Café pédagogique avait rendu compte de cette journée et de la richesse de ses échanges.

Vous pouvez désormais retrouver en ligne l’ensemble des podcasts produits à l’occasion de cette journée sur le site de Kadékol, la webradio de l’Institut français de l’éducation de l’ENS de Lyon.

Avec trois séries de podcasts sont en effet accessibles à l’écoute :

À noter que vous pouvez désormais accéder à l’ensemble des articles de la revue sur le portail Persée avec tout un jeu d’indexation (par auteurs, thématiques et mots-clés) pour retrouver les articles qui vous intéressent. Les numéros récents sont eux disponibles sur une autre plateforme .