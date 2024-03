Colère et inquiétude chez les PsyEN

Chez les psychologues de l’Éducation nationale, les PsyEN, on est inquiets et en colère affirme le Snes-FSU. « Les dernières annonces du premier ministre et de la nouvelle Ministre de l’Éducation nationale concernant la vigilance contre le harcèlement et pour la santé mentale des élèves ont provoqué une vague de colère bien légitime chez les psychologues de l’Éducation nationale. Alors même que les conditions de travail sont très dégradées, que les PsyEN sont fortement impliqué·es sur le terrain et très sollicité·es par les élèves et les équipes, pas un mot et aucune reconnaissance de leur rôle dans l’École ! Les PsyEN du premier degré et du second degré ont ressenti une profonde injustice et du mépris quant à leurs missions et à leur engagement dans le service public ».

« Depuis trois ans déjà, plusieurs tentatives d’assimiler les PsyEN à des personnels médico-sociaux ont été repoussées », alerte le syndicat. « Dans la droite ligne de rapports précédents une nouvelle proposition de loi va être présentée et débattue au Sénat le 20 mars au sujet du transfert aux départements de la médecine scolaire et du service de promotion de la santé . Les PsyEN ne sont pas des personnels de santé parce que leurs missions ne se limitent pas à la prise en charge de la souffrance psychique mais comprennent l’ensemble des dimensions du développement de l’enfant et de l’adolescent dans sa globalité ».

Pour rappel, une pétition de soutien est à signer ici

