Les fruits et légumes s’invitent à l’école

Le programme « Fruits et légumes à l’école » : déguster et apprendre

Financé par l’Union européenne, le programme « Fruits et Légumes à l’école » soutient la distribution de fruits et légumes frais aux élèves du primaire et du secondaire dans les établissements scolaires publics ou privés sous contrat avec l’Éducation Nationale en métropole et en Outre-mer. La distribution de ces produits frais, accompagnée de mesures éducatives, vise à promouvoir auprès des élèves un comportement alimentaire plus sain, mais aussi à améliorer leurs connaissances sur les produits et les filières agricoles et agroalimentaires. Pour accompagner cette initiative deux actions éducatives sont proposées aux écoles participant au programme : un concours de créativité et/ou la venue d’un(e) diététicien(ne) dans les classes.

Le concours « J’en mange 5 » : impliquer les enfants dans un projet éducatif pluridisciplinaire

Le concours est ouvert aux classes de maternelle et d’élémentaire de France métropolitaine et des DROM bénéficiaires du programme « Fruits et Légumes à l’école » (pour savoir si votre école participe effectivement au programme, demandez aux responsables du périscolaire si des distributions dans le cadre du programme ont eu lieu au cours de l’année scolaire. Vous pourrez vérifier que votre école est agréée en indiquant votre numéro UAI au moment de l’inscription)

Les élèves sont invités à créer une affiche pour promouvoir une consommation quotidienne d’au moins 5 portions de fruits et légumes. Au format A3, l’affiche devra être composée d’une illustration imaginée par les élèves dont le style est libre, (peintures, crayons, feutres, collage de photos, logiciel de création…), et d’une accroche associée. C’est donc un projet pluridisciplinaire qui fera appel à plusieurs matières et compétences du programme scolaire (français, éducation à la santé, arts visuels). Cette affiche trouvera sa place au sein du restaurant de l’école pour une exposition du message sur le lieu de consommation.

Les œuvres devront être déposées sur le site du concours à partir du 6 mai 2024.

Il est important de noter que toutes les classes seront récompensées avec 30 livrets de jeux. Les 10 lauréats de 4 catégories (cycles 1, 2, 3 et multi-cycles) recevront des cartes cadeaux, des jeux de société, des exemplaires de leur affiche.

La venue d’un·e diététicien·ne dans la classe : bien choisir son petit déjeuner

Comme souligné par le Programme national nutrition santé (PNNS*), le petit-déjeuner est une prise alimentaire importante chez les enfants qui doit être encouragée. Il doit permettre la consommation de produits alimentaires de bonne qualité nutritionnelle (produits céréaliers complets, produits laitiers, fruits). Afin d’encourager de meilleures habitudes, le programme « Fruits et Légumes à l’école » propose aux enseignants des classes du CP au CM2 de participer à un atelier animé par un(e) diététicien(ne) « Booste ton petit déjeuner ». A partir des habitudes individuelles des enfants (et des produits disponibles à la maison) le-la diétécien·ne va amener les enfants à réfléchir à ce qui pourrait être amélioré dans leur repas du matin. Elaborée avec Réseau Canopé, cette séance peut s’intégrer à différentes séquences d’apprentissage comme la mise en œuvre et l’appréciation de quelques règles d’hygiène de vie (cycle 2) ou encore les apports alimentaires et l’origine des aliments consommés (cycle 3). De manière ludique, les objectifs sont d’apprendre à constituer un petit déjeuner équilibré, de questionner ses habitudes alimentaires, de catégoriser les aliments et les besoins.

Comme pour le concours, l’école doit être bénéficiaire du programme « Fruits et légumes à l’école ». Le déplacement d’un diététicien dans une école est gratuit mais nécessite la programmation de 4 séances dans 4 classes différentes sur une même journée (2 séances le matin et 2 séances l’après-midi).



Une approche éducative complète pour parler de l’alimentation

Ainsi, en fonction du temps dont l’enseignant(e)dispose, il/elle peut utiliser le programme « Fruits et Légumes à l’école » dans le cadre de la démarche « Ecole promotrice de santé », au cours de la sensibilisation à l’équilibre alimentaire qui figure aux programmes scolaires des cycles 1, 2 et 3. Le concours « J’en mange 5 » et l’atelier « Booste ton petit déjeuner » sont deux approches permettant d’impliquer les enfants, d’une manière ludique, concrète et productive, dans leurs apprentissages. Évidemment, un coup de loupe sur les recommandations de consommation d’au moins 5 portions quotidiennes de fruits et légumes sera donné. La notion de « portion » est devenue essentielle pour sensibiliser à l’équilibre des menus.

Quand on sait que la France compte 60% de « sous-consommateurs » de fruits et légumes, avec une moyenne de 285 g seulement par personne et par jour, cette sensibilisation dès le plus âge est essentielle.

