J’peux pas, j’ai APMEP

C’est cet après-midi ! Les mercredis de l’APMEP – Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public – vous proposent de découvrir le Léa Grandeurs et albums Littérature Jeunesse.

“Le groupe de travail s’intéresse à l’enseignement et l’apprentissage des grandeurs et de la mesure à partir d’albums jeunesse, principalement en fin de cycle 1 et début de cycle 2. Il s’agit d’explorer le potentiel de l’utilisation d’albums jeunesse pour favoriser la conceptualisation des grandeurs (notamment masse et longueur) et développer les compétences langagières associées. En appui sur la recherche en didactique des mathématiques et des sciences et sur l’expertise et les pratiques des enseignants, le groupe travaille selon un processus itératif comprenant co-construction de séquences, expérimentations en classe, analyses réflexives des mises en œuvre et ajustements des séquences. Le groupe, constitué en 2022, est actuellement composé de 3 chercheur.ses et 5 professeures des écoles. Il se réunit environ une fois par mois. Les professeures des écoles investies dans le projet ont décidé en concertation de travailler sur la grandeur « masse » et à partir d’un ensemble d’albums. Le groupe élabore et expérimente une séquence d’enseignement, sur la base d’une trame commune, adaptable aux différents niveaux de classes et pratiques des enseignantes“.

Camille Antoine, chercheuse, et Sophie Appert, professeure des écoles animeront la conférence.

