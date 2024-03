Rubrique littéraire : Parce que c’est le printemps

Tout verdit, tout refleurit… Deux albums documentaires pour tout savoir sur les plantes. Le premier parle des forêts et des liens entre les êtres vivants qui y vivent. Le deuxième raconte l’histoire des plantes de notre planète. Deux ouvrages incroyables qui mettent la science, et des concepts complexes à hauteur d’enfant.

La vie secrète des forêts, de Klara Holik, Ivi Nissner et Jana Sedlackova, ill. Katarina Kratochvilova, Ed. Albatros

19 entrées pour découvrir les relations entre les arbres, les animaux et les champignons. On commence par la question D’où viennent les graines ? et les deux doubles pages qui suivent déclinent toutes sortes d’informations, de façon très claire avec schémas, petits dessins, BD et textes dans une mise en page qui donne envie de lire. On apprend que l’abeille butine une centaine de fleurs lors d’un seul vol, et on découvre d’autres animaux pollinisateurs dont une chauve-souris ou un gecko. Plus loin on apprend que les arbres s’entraident et communiquent, comment ils se protègent du vent, comment les forêts sont en mouvement avec des graines voyageuses… Les champignons ou les fourmis sont-ils des amis ou des ennemis des arbres ? Les chapitres sur les parasites fourmillent aussi d’infos sur la mousse, les lichens ou le gui, avant de présenter des animaux comme le scolyte, petit coléoptère insatiable dont les larves s’infiltrent sous l’écorce des arbres, mais qui permettent aussi de restaurer des forêts multi-espèces. Taïgas, mangroves, forêts tropicales, place du feu et rôle des marais : au-delà de la découverte de faits surprenant, c’est une introduction captivante à l’écologie, au rôle vital des forêts : de quoi susciter l’intérêt, la prise de conscience et le respect de l’environnement.

La vie en vert, l’histoire des plantes de notre planète, de Nicole Davies, ill. Emily Sutton, Ed. des Eléphants

« Cet arbre semble ne pas faire grand-chose. […] Il reste là, juste comme ça… […] En réalité, cet arbre est bien occupé… » Un formidable documentaire qui montre que la couleur verte est la plus importante du monde ! Si la notion de photosynthèse vous était encore un peu obscure, ce livre est pour vous. L’auteur, qui a longtemps animé pour la BBC une émission de sciences naturelles pour les enfants, explique notamment avec une grande simplicité comment les plantes captent le dioxyde de carbone présent dans l’air et rejettent l’oxygène permettant aux êtres vivants de respirer. Les illustrations aux crayonnés colorés accompagnent efficacement un texte bref et pourtant précis. Une vraie réussite tant pour expliquer la vie des plantes que l’apparition de la vie sur terre, les interactions entre les êtres vivants… Le rôle ‘vert’ des océans n’est pas oublié, avec le rôle des phytoplanctons et des forêts d’algues. La conclusion, encore, pointe les menaces que l’activité des hommes fait peser sur l’environnement et l’importance de protéger la nature. Pour autant, en restant concis et grâce à un dessin joyeux, on découvre les richesses des plantes de notre planète sans désespérer !

Marianne Baby