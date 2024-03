Stéphane Deudon : vers une école du Libre ?

L’École est-elle condamnée à obéir à la logique marchande des grandes entreprises du numérique ? Pour Stéphane Deudon, professeur des écoles à Caudry dans le Nord, on peut s’en émanciper. Par exemple avec Primtux, un système d’exploitation libre et gratuit, basé sur Linux, installable sur des machines anciennes et reconditionnées. La solution est élaborée par une équipe d’enseignants, elle intègre des activités créées par des professeurs, elle offre une interface adaptée aux élèves de l’école primaire. Elle est présentée à la Journée Du Libre Educatif le 29 mars 2024 à Créteil, où sera aussi initié un « Appel à communs » dans l’éducation pour fédérer et mutualiser des projets souvent isolés et méconnus : l’enjeu sera de « proposer des services numériques de qualité, souverains et pérennes, à l’ensemble de la communauté scolaire tout en valorisant les compétences de nos enseignants et en offrant à l’Edtech des opportunités pour apporter de la valeur ajoutée et innover ensemble. »

En quelques mots, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c’est quoi « PrimTux » ?

Primtux est un système d’exploitation libre et gratuit destiné aux élèves de l’école primaire, qui peuvent, à l’école comme à la maison, revoir les notions essentielles des programmes scolaires. Il est installable sur des machines reconditionnées.

Comment est né le projet ?

Il est né d’un triple constat. Beaucoup de machines jugées obsolètes sont inutilisées dans les collectivités, il y a nécessité d’initier les élèves au numérique : qu’on le veuille ou non, il fait partie de notre quotidien et il s’agit de ne pas le subir. L’intégration du numérique en classe par les enseignants est loin d’être effective.

Que diriez-vous pour convaincre des collègues d’utiliser PrimTux plutôt que le système d’exploitation Windows ?

Primtux est élaborée avec le concours d’enseignants et intègre des activités créées par des enseignants. Ces activités sont libres (on peut les transformer, les distribuer comme on le souhaite) et gratuites, tout comme le système.

Primtux dispose d’une interface particulièrement adaptée aux élèves de l’école primaire : un lanceur d’applications spécifiques, un environnement simple et épuré, aucune publicité, aucune distraction.

Un large choix d’outils pour tableau blanc est intégré.

Primtux est accompagnée d’un guide pédagogique qui permet rapidement de savoir quelle application est adaptée à l’objectif recherché.

99 % des applications fonctionnent hors ligne : aucune mauvaise surprise de sites hors connexion ou disparus, les collègues qui craignent les mauvaises surprises sur internet peuvent s’en passer,

Primtux est basée sur Linux. Sans mot de passe, aucune modification du système, installation de logiciel n’est possible. Les logiciels sous Linux s’installent selon une liste blanche : un logiciel non répertorié et non authentifié ne peut pas être installé.

PrimTux contient des applications issues du monde du libre : lesquelles ?

Il est impossible de toutes les citer, étant donné qu’il y en a plus d’une centaine. Primtux contient les applications libres habituelles parmi lesquelles libreoffice, VLC, firefox, mais aussi des applications éducatives du monde libre : gcompris (en version 4.0 et remaniée spécialement pour les écoles), monsieur patate, kiwix (avec Vikidia hors ligne), qdictionnaire, des applications AbulEdu, les extensions Lirecouleur, grammalecte et de synthèse vocale pour libreoffice, openboard (application pour TBI), scratch-desktop… À ces applications s’ajoutent d’autres, créées par des enseignants, des académies ou par notre équipe.

Vous êtes vous-même professeur des écoles à Caudry : à la lumière de votre expérience, quelles applications et activités pédagogiques vous semblent particulièrement intéressantes à déployer avec PrimTux ?

Les exerciseurs en tout genre qui permettent la répétition et la révision (calcul mental, étude de la langue…) en groupe ou en fond de classe. Les logiciels de programmation (kturtle, scratch). Les logiciels de découverte du monde (edit-interactive est un bon exemple peu connu) qui permettent de travailler autrement sciences, histoire et géographie.

Y a-t-il une compatibilité, une concurrence, une complémentarité avec les tablettes numériques dont sont dotées les écoles ?

Je dirais que les usages ne sont pas les mêmes, on peut parler de complémentarité. D’abord parce que certains enseignants ont l‘habitude des tablettes, mas aussi parce qu’elles sont portables, et donc utilisables en extérieur. On peut aussi les utiliser comme exerciseurs, mais les applications ne sont pas classées, l’interface générale des tablettes est plus distrayante, et surtout, quelle est la durabilité de ce matériel ? Je suis aussi plus mesuré sur l’utilisation du traitement de texte par exemple, qui exige un grand écran. Il me semble par ailleurs indispensable d’initier les élèves aux usages du PC sur lequel bon nombre d’entre eux travailleront.

Quelles sont les modalités d’accompagnement et les perspectives de développement ?

Le ministère de l’Éducation nationale nous subventionne, Alexis Kauffmann met en lumière notre action chaque fois qu’il en a la possibilité, nous encourage et se joint parfois à nous lors de certaines séances de travail (lors de notre dernier séminaire par exemple). Nous sommes également accompagnés par la DINUM via son programme AIC (accélérateur d’initiative citoyenne) qui nous aide à organiser nos méthodes de travail et à passer à une autre échelle en proposant à des organismes de reconditionnement de fournir aux écoles notamment des ordinateurs pré-équipés de Primtux.

Au rayon des perspectives, nous avons la version 8 de Primtux qui va bientôt sortir. C’est une version majeure, car une nouvelle charte graphique a été créée par un professionnel, la recherche et le classement des applications ont grandement été revus afin de faciliter la préparation des cours et l’usage en classe.

La Journée du Libre Educatif 2024 se déroule le 29 mars à Créteil : en quoi vous semble-t-il important de développer dans l’Éducation nationale une culture du libre et des communs ?

Un professeur crée, cherche, utilise, modifie, adapte ses supports en fonction des besoins de ses élèves, qu’y a-t-il de mieux de pouvoir le faire légalement et de partager son travail dans les mêmes conditions afin que d’autres puissent en profiter ? Les licences libres le permettent. Primtux existe parce que d’autres ont travaillé et partagé librement leurs sources, nous nous appuyons sur ce terreau et nous y apportons notre contribution, au service des élèves.

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

