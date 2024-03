Chronique d’un collège rural : Comment s’est passé le trimestre ?

Dans ce nouveau rendez-vous, Adèle Encoignard, professeure d’espagnol au collège Maurice de Broglie dans l’Eure, partage le quotidien d’un petit collège rural. Elle aborde aujourd’hui l’heure de vie de classe pré conseil de classe.

Un vendredi, vie de classe en 5e,dans notre petit collège, on prend un temps ensemble pour préparer le conseil de classe qui aura lieu bientôt.

Avant de laisser les élèves s’exprimer personnellement par écrit sur leurs points forts et leurs points à améliorer au prochain trimestre, nous évoquons les points généraux qui concernent toute la classe.

Ce n’est pas la première fois que je suis professeure principale, et je ne sais que trop ce qui ressortira de cet échange : trop d’heures d’études, pas assez d’heures d’études, un horaire de passage cantine qui ne leur convient pas, en passant par tel professeur qui leur donne selon eux trop de devoirs… du négatif, des critiques, du négatif.

Et si on parlait de ce qui leur a plu ce trimestre ? Au départ, l’exercice les surprend. « Ben, rien », dit un élève. Puis, une jeune fille prend la parole, si, elle, elle a bien aimé se rendre au petit forum des métiers organisé à la salle des fêtes du village. Alors, finalement, les mains se lèvent : ils aiment les clubs qui leur sont proposés, le club journal, le club d’échecs, le club skate… Ils ont aimé certaines activités plus ludiques proposées par les collègues, ils ont aimé réaliser des exposés, ils aiment les activités qui leur sont proposées en EPS… Ils sont contents d’avoir un collège neuf, des tables de ping-pong.

Oui, ils aimeraient aussi changer des choses, mais ils sont contents de venir au collège finalement. Notre petit collège propose beaucoup de choses, et finalement, nous arrivons à une longue liste de points positifs. Bien sûr, ils ont droit aussi de formuler des critiques, mais je choisis de l’appeler « points que nous aimerions améliorer ».

Je suis contente qu’ils se soient prêtés volontiers à l’exercice, je suis convaincue que savoir voir le positif est essentiel , et ne peut qu’aller dans le sens d’un climat scolaire apaisé. C’est décidé, j’inclurai toujours cette question dans mes préparations de conseil de classe désormais.

Adèle Encoignard

