Géo : L’espace productif du cognac

“La démarche inductive se prête particulièrement à l’étude des espaces productifs. Des études de cas d’espaces productifs permettent aux élèves de comprendre ce qu’est un espace productif et les effets de la mondialisation sur les territoires“. L’académie de Poitiers s’appuie sur ces instructions relatives au cycle 4 pour proposer une séquence de Lydia Combeaud-Lunel sur l’espace du cognac. On apprécie le travail de rédaction collectif et l’accompagnement des élèves dans la compréhension des documents grâce à des quizz.

