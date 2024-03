Les messageries des ENT suspendues

Ce sont en tout 340 messages d’alerte à la bombe qu’ont reçues les établissements depuis le 20 mars, et ce dans 20 académies différentes. Une situation que semble prendre très au sérieux Nicole BELLOUBET. La ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a organisé une réunion sur « la sécurité numérique en milieu scolaire » jeudi 28 mars et a décidé « de suspendre préventivement les messageries des espaces numériques de travail dans les établissements scolaires » jusqu’aux vacances de printemps. « À moyen terme, et notamment dès la rentrée 2024, des mesures supplémentaires seront prises à plus grande échelle, académie par académie et en lien avec les collectivités, notamment pour renforcer les modalités d’authentification sur les outils numériques relevant de l’Éducation nationale », indique le ministère.