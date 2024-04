Comment sensibiliser les élèves à leur identité numérique ? La mission numérique des Yveline propose sur le site Primàbord une série de ressources pour faire accéder les élèves de cycle 3 à un « Passeport du Petit Citoyen Numérique ».

« Un citoyen est une personne qui a des droits – mais aussi des devoirs – dans un pays. Il doit aussi respecter les autres et être tolérant.

Les citoyens numériques peuvent être décrits comme des personnes capables d’utiliser les outils numériques pour créer, consommer, communiquer et s’engager de manière positive et responsable avec les autres. Le respect et la tolérance en font partie.

Être un bon citoyen numérique, c’est (entre autres)…

Ne pas publier sur les réseaux sociaux d’informations ou de photos qui pourraient être compromettantes ou trop personnelles.

Pour tout achat en ligne, bien vérifier que l’on est sur un site sécurisé.

Utiliser des mots de passe différents pour sécuriser l’accès à ses comptes.

Vérifier les informations que l’on voit ou dont on entend parler »

Pour en savoir plus, c’est par ici