Le sport à l’honneur

La Charte olympique mentionne dans son préambule : La pratique du sport est un droit de l’Homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play…Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler en France, de nombreuses institutions programment des expositions sur ce thème. Le Café vous présente quelques exemples.

Le Mémorial de la Shoah

Sur l’ensemble de ses sites, le Mémorial de la Shoah met le sport au cœur de sa programmation.

À Paris, le Mémorial propose une immersion dans l’arène sportive. En retraçant un siècle d’olympiades, l’exposition « Les Jeux olympiques, miroir des sociétés » questionne les multiples enjeux sociétaux du plus grand événement sportif planétaire. Si l’esprit olympique porte un message de paix universelle, les Jeux ont parfois donné lieu à des rivalités exacerbées entre les nations et les athlètes. Alors que la charte olympique proclame que chaque individu doit avoir la possibilité de pratique le sport sans discrimination d’aucune sorte, l’histoire des Jeux olympiques est cependant jalonnée de discriminations et d’exclusions.

La première salle du parcours thématique est consacrée aux quatre symboles olympiques : le défilé, les anneaux, le serment et la flamme. La deuxième salle propose une réflexion plus large, à la fois chronologique et thématique, sur le sport et les Jeux olympiques. Elle s’intéresse particulièrement aux Jeux de Berlin 1936, Jeux nazis, aux Jeux de Mexico 1968, les Jeux contestataires, et aux Jeux de Munich 1972, les Jeux attaqués. Cinq alcôves immersives invitent le visiteur à découvrir à chaque fois un point de vue singulier sur le sport et les Jeux.

L’exposition s’accompagne d’un parcours et d’un livret pour les visites en famille. Le Mémorial de Paris propose des visites guidées d’1h 30, aux élèves du CM2 à la terminale sur réservation : reservation.groupes@memorialdelashoah.fr et un atelier pédagogique aux élèves de la 3ème à la terminale, Des JO de Berlin à nos jours : le sport miroir de nos société ?

L’exposition

Le Mémorial de Drancy présente une exposition « Paris 1924-2024 : Les Jeux olympiques, miroirs des sociétés » qui met en lumière la question des préjugés et des discriminations d’hier et d’aujourd’hui. Si elle accorde une attention toute particulière aux Jeux olympiques de Berlin organisés par l’Allemagne nazie en 1936, et aux athlètes internés à Drancy durant la Seconde Guerre mondiale, elle montre également que les valeurs de l’olympisme constituent un véritable levier pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.

Le Mémorial propose des visites guidées, aux élèves de la 3ème à la terminale.

L’exposition

Une nouvelle exposition itinérante « Paris 1924-Paris 2024 : le sport miroir des sociétés » est programmée pour circuler dans toute la France en 2024.

L’exposition itinérante

Le lieu de Mémoire Chambon-sur-Lignon présente une exposition « Les sportifs Justes par les Nations » qui interroge la place et le rôle des athlètes en temps de guerre. Des visites guidées sont proposées aux élèves du primaire et du secondaire, ainsi qu’un atelier-discussion, Sport et engagement.

Le Mémorial

Le CERCIL-Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv présente l’exposition « Paris 1924-Paris2024 : le sport miroir des sociétés » avec un panneau supplémentaire consacré à Jean Zay, Jean Zay et le sport, dans le cadre des 80 ans de sa disparition. L’ex ministre emprisonné en 1944 par le régime de Vichy, écrivait, dans sa cellule, sur l’avenir de l’école, et mentionnait l’importance du sport et de ses valeurs.

Le CERCIL

Le mémorial de la Shoah en France

La monnaie de Paris

À l’occasion des Jeux olympiques, la Monnaie de Paris met en lumière la grande et la petite histoire des médailles olympiques à travers l’exposition « D’or, d’argent, de bronze. Une histoire de la médaille olympique ». Les médailles sont des témoins de l’évolution des Jeux, des arts et de l’histoire du monde. De l’Antiquité à nos jours, c est l’instant de la victoire et de la récompense que l’exposition raconte par la médaille et aussi par des objets, images, archives réunis exceptionnellement du monde entier.

Un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants. Il décrit le parcours de l’exposition et donne des pistes de réflexion en lien avec les programmes. Des activités pédagogiques sont prévues pour les élèves, dès la Grande section de maternelle : visites guidées Art et sport d’1h30 et visite-atelier créatif d’1h30, Fabrique ta médaille à partir du CE1, visites contées d’1h Les bambins champions olympiques et visite-atelier d’1h Façonne ta mascotte, à partir de la Grande section de maternelle. La réservation est obligatoire reservations-groupes@monnaiedeparis.fr Un créneau privilégié est réservé pour les groupes scolaires du mardi au vendredi de 9h à 11h.

L’exposition

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/exposition-or-argent-bronze-medailles-olympiques

Le dossier pédagogique

https://www.monnaiedeparis.fr/media/contentmanager/content/240329-DP-MdP_1.pdf

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme présente, du 16 mai au 22 septembre, l’exposition « André Steiner. Le corps entre désir et dépassement ». À travers une soixantaine de clichés réalisés dans les années 1930, elle éclaire le travail de ce pionnier de la photographie sportive en France.

L’exposition

Le Louvre

Pour cette troisième tenue des Jeux olympiques à Paris en 2024, le musée du Louvre propose au public, du 24 avril au 16 septembre, de découvrir la création des premiers JO et leurs sources iconographiques à la fin du 19ème siècle, pour mieux saisir le contexte politique et pour comprendre comment ses organisateurs ont réinventé les concours de la Grèce antique. L’exposition « L’Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique » lève le voile sur la création des JO modernes et valorise le rôle joué par la France.

L’exposition

Le Palais de la Porte Dorée

Présentée à partir du 26 avril et jusqu’au 8 septembre, l’exposition « Olympisme, une histoire du monde » retrace 130 ans d’évolutions géopolitiques, politiques, sociales et culturelles des plus grands champions et championnes olympiques. Le parcours chronologique plonge le visiteur dans les coulisses de chacune des 33 olympiades, d’Athènes en 1896 à Paris en 2024, incluant celles qui ont été annulées (1916, 1940, 1944). Avec près de 600 œuvres, documents, films d’archives, objets, articles de presse et photographies, l’exposition fait dialoguer événements historiques, figures sportives et grands témoins de l’histoire.

l’exposition

La Maison de Victor Hugo

Du 27 avril au 15 septembre, la Maison de Victor Hugo présente une exposition, « Victor Hugo s’escrime ». La pratique de l’escrime est largement répandue au 19ème siècle, où les duels d’honneur restent courant. L’exposition évoque les duels dans les écrits de Victor Hugo, qui ont souvent pour arrière-plan un combat social ou politique. Puis quatre sections évoquent les grands combats du poète pour la justice, la liberté, la paix et la fraternité.

L’exposition

La Philharmonie de Paris

La philharmonie de Paris fait dialoguer la musique et le sport à travers un foisonnement de spectacles inédits créés à l’occasion des Jeux olympiques.

Le programme

Art & sport

Art & sport, 13 expositions dans 13 régions de France, de mai à novembre ! L’art et le sport partagent un même ressort qui est celui de la passion. Ils sont marqués par une même diversité de pratiques et offrent de multiples formes d’expression. Art & sport est une manifestation qui vise à la rencontre entre ces deux mondes. Des lieux sportifs deviendront des lieux inattendus d’expositions artistiques…certains espaces n’accueilleront qu’une seule œuvre. Des textes explicatifs seront présents.

Les villes confirmées à ce jour : Nevers, Saint-Brieuc, Mulhouse, Sin-Le-Noble, Pau, Le Mans, Grenoble, Paris, Marseille, Saint-Lô, Nimes, Tours.

En s’appuyant sur les collections des 22 Fonds Régionaux d’Art Contemporain de France-qui fêtent cette années leurs 40 ans d’existence- Art & sport va offrir des expériences esthétiques variées dans un contexte inhabituel. Explorez l’art contemporain loin des contextes traditionnels, dans une ambiance drôle, surprenante ou contemplative ! Une aventure artistique unique !

Art & sport

https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/art-sport-2024

Béatrice Flammang