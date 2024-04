L’expo de la semaine : Metal

La Philharmonie de Paris présente jusqu’au 29 septembre 2024, la première grande exposition consacrée à la culture metal. L’exposition dresse, pour la première fois en France, un tableau documenté de ce mouvement où dialoguent musique, culture populaire, vision anthropologique et arts contemporains. Les enseignants sont invités à la découvrir lors de deux portes ouvertes, le mercredi 24 avril et le vendredi 26 avril, sur inscription. L exposition est accessible à partir de la 5ème.

La subversion par le son

La Philharmonie de Paris consacre une grande exposition au metal, explorant ses codes, ses sous-genres et ses mythes à travers images de concerts et documents exceptionnels.

Cas unique de l’histoire de la musique avec plusieurs dizaines de sous-genres ayant chacun leurs ramifications, le metal est loin d’être uniforme. L’exposition est l’occasion de présenter ces principaux sous-genres à travers des pièces et documents rares.

Elle réunit un ensemble exceptionnel d’œuvres issues de la culture metal, en particulier de nombreux instruments de musique et costumes, qui ont appartenu à des musiciens de renom, plus de 400 œuvres sont présentées. Elle s’adresse aux initiés comme aux néophytes. Elle propose des dispositifs audiovisuels originaux, la musique est présente en live tout au long du parcours. Conçue comme une succession de rites initiatiques, l’exposition souligne par un important dispositif de diffusion sonore et visuelle, cette dimension physique du metal et l’énergie explosive qui circule entre le public et la scène.

L’exposition présente les liens avec l’histoire de l’art contemporain, et les rapprochements avec la bande dessinée et le cinéma. Elle fait la part belle à la scène internationale mais aussi aux scènes locales et underground, et à la manière dont la communauté metal a pu se développer à travers le monde.

Les portes ouvertes enseignant

Les enseignants sont invités à découvrir l’exposition « Metal », lors de deux portes ouvertes, le mercredi 24 avril de 12h à 18h et le vendredi 26 avril, de 12h à 20h. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire, et de choisir le jour et un créneau horaire. Les professeurs peuvent également la découvrir lors d’une visite préparatoire, sur réservation, avant leur sortie scolaire.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition, ou opter pour une visite commentée d’1h30, avec un conférencier de la Philharmonie, qui s’adapte au niveau des jeunes, de la 5ème à la Terminale. La Philharmonie propose aussi aux scolaires une visite-atelier de 2heures, Play it Dark : après la visite de l’exposition, la classe monte en atelier un morceau culte de metal, guidée par un conférencier musicien. Toutes les activités doivent se réserver, et les réservations se font par formulaire en ligne. Des informations peuvent être obtenues par téléphone au 01 44 84 44 84 ou par courriel education@philharmoniedeparis.fr

Béatrice Flammang

