L’expo de la semaine : Brancusi, l’art ne fait que commencer

Le Centre Pompidou présente, jusqu’au 1er juillet 2024, une rétrospective exceptionnelle consacrée à Constantin Brancusi (1876-1957), considéré comme l’inventeur de la sculpture moderne. Intitulée « L’art ne fait que commencer », cette exposition rassemble près de 400 œuvres, réunissant plus de 120 sculptures, mais aussi des photographies, dessins, films, documents d’archives et la reconstitution de son atelier parisien. Un livret-jeu est à la disposition des jeunes visiteurs.

Une immersion dans l’univers de Brancusi

L’exposition propose un parcours thématique qui met en lumière les œuvres de Brancusi et son processus créatif. La reconstitution de son atelier plonge les visiteurs dans l’univers de l’artiste et permet de découvrir ses sources d’inspiration. Elle replace la vie du sculpteur dans un contexte artistique et historique et relate ses amitiés avec nombre d’artistes d’avant-garde, tels que Marcel Duchamp, Fernand Leger, Amadeo Modigliani…

Toutes les sculptures mythiques de l’artiste sont réunies dans cette rétrospective: La muse endormie, Le Baiser, La Sagesse de la Terre, La Prière, Princesse X, Tête d’enfant endormi… Une salle est consacrée à la thématique de l’animal, deux groupes se distinguent, les volatiles, et les animaux aquatiques, avec de multiples versions, dans des matériaux et des formats variés. Par la simplification des formes, Brancusi vise à la fois à atteindre une figuration symbolique de l’animal et à retranscrire son mouvement. L’exposition se termine avec les œuvres monumentales, notamment avec La colonne sans fin, de près de 30 mètres de haut, trait d’union ente la Terre et le Ciel.

Autour de l’exposition

Le Centre Pompidou propose des visites guidées aux familles avec enfants à partir de 7 ans, le dimanche à 15h. Des rencontres sont programmées avec des spécialistes de l’artiste et les commissaires de l’exposition. Un documentaire est disponible sue Arte, jusqu’au 17 juillet 2024.

Pour le public scolaire

Un dossier ressources numérique est dédié à Constantin Brancusi et à son œuvre. Il propose une approche biographique, une sélection d’œuvres et des focus. Accessible sur le site internet du Centre Pompidou, les enseignants peuvent trouver de nombreuses pistes pour préparer la visite, ou en tirer profit après leur venue.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées avec un médiateur du Centre qui s’adapte au niveau des jeunes, écoliers, collégiens ou lycéens. Les visites se réservent en ligne, ou par téléphone, 01 44 78 12 57, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Béatrice Flammang

Le centre Pompidou

https://www.centrepompidou.fr/fr/

L’exposition Brancusi

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/mb7ZAkc

L’espace réservé aux enseignants

https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/groupes/groupes-scolaires

Le dossier ressources

https://www.centrepompidou.fr/fr/offre-aux-professionnels/enseignants/dossiers-ressources-sur-lart/constantin-brancusi