Le Bac se prépare à la BPI

La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou met en place un programme spécial pour accueillir les élèves de Première et de Terminale avant le Bac et les préparer à l’examen.

La BPI programme des préparations aux oraux du Bac, épreuves qui impressionnent souvent les jeunes. Afin de les préparer à ces exercices de prise de parole, elle propose des ateliers d’expression orale avec une comédienne pour travailler sur la posture, la gestuelle, le port de la voix. Ces ateliers sont prévus les vendredis 14 et 21 juin, jeudi 20 juin, samedi 22 juin, à 14h et 15h15, ils accueillent 5 personnes à chaque fois. Pour s’y inscrire, il convient d’envoyer un mail à christophe.chardey@bpi.fr

Dans la continuité de ces animations, la BPI invite les élèves à découvrir aussi les ressources en ligne pour réviser l’oral de français, le Grand oral, se former en autonomie à la prise de parole en public…Rendez-vous à Espace Autoformation Niveau 2, les 20 et 21 juin à 15h15 et 16h.

La BPI propose également aux lycéens de découvrir les ressources en ligne, pour préparer les épreuves écrites : perfectionner son français avec des cours de remise à niveau en orthographe, réviser l’anglais, l’allemand, l’espagnol…Rendez-vous à l’Espace Autoformation, Niveau 2, les 22, 23, 24 mai, de 15h30 à 17h, et le samedi 25 mai, de 16 à 17h.

Pour toute information, il est possible de contacter le Service Développement des publics, visites@bpi.fr 01 44 78 40 59, ou 01 44 78 13 83.

Chaque année, la BPI met à disposition les dernières éditions des annales du Bac, et de nombreuses ressources pour réviser les épreuves du bac général, technologique et professionnel.

Béatrice Flammang

Le site de la BPI