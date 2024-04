L’expo de la semaine : L’Art de James Cameron

La Cinémathèque française consacre, jusqu’au 5 janvier 2025, une grandiose exposition à James Cameron. « L’Art de James Cameron » offre aux visiteurs la traversée de six décennies d’une œuvre novatrice, et réunit un éventail éblouissant de pièces rares provenant de l’immense collection privée du cinéaste. Les jeunes sont très attendus à cet événement, en famille ou avec leurs professeurs. Un parcours jeune public est prévu dans l’exposition. La Cinémathèque invite les enseignants, sur réservation, à une visite-découverte, le mercredi 24 avril. À l’occasion de cette exposition, la Cinémathèque programme une rétrospective intégrale des films de James Cameron sur écran géant.

Un parcours en six parties thématiques

Parmi plus de 300 pièces exposées, on trouve dessins, peintures, accessoires, costumes, photographies et technologie 3D mises au point ou adaptées par Cameron, qui est reconnu dans divers champs pour son statut d’innovateur.

L’univers éblouissant que présente « L’Art de James Cameron » est divisé en six parties thématiques : Rêver les yeux grands ouverts, La Machine humaine, Explorer l’inconnu, Titanic : remonter le temps, Créatures, Les Mondes indomptés.

La première section de l’exposition présente des peintures et dessins qui démontrent la précocité artistique de James Cameron, ainsi que des œuvres créées par lui durant ses premiers pas dans l’industrie cinématographique. La Machine humaine évoque la fascination de Cameron pour l’augmentation technologique du corps humain qui s’exprime dans ses créations de cyborgs, de robots et d’androïdes. La troisième section, Explorer l’inconnu, est consacrée à l’exploration du cosmos et des grands fonds marins, à son thriller de science-fiction sous-marin Abyss (1989). La quatrième section est consacrée à son film Titanic et présente les croquis que le cinéaste a réalisés lui-même pour le personnage de Jack Dawson, ainsi qu’une vidéo de la scène du portrait.

Passionné de sciences depuis toujours, Cameron a mis sa connaissance remarquable de la biologie et de l’anatomie au service de la création d’innombrables créatures étranges, depuis la Reine Alien d’Aliens jusqu’au Thanator d’Avatar. Les créatures extra-terrestres de Cameron prennent vie dans cette cinquième section, avec dessins originaux, costumes et maquettes originales, et animations 3D.

En entrant dans la dernière section de l’exposition, les visiteurs sont immergés dans le génie créatif de James Cameron. Ils suivent le processus qui a donné vie à l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la science-fiction : la Reine Alien. Une expérience passionnante pour tous les publics, une projection immersive de 5 mètres de base, qui insiste sur le génie créatif de Cameron et la trajectoire de ses idées : du rêve au dessin, puis aux films…

Autour de l’exposition

La Cinémathèque propose des visites guidées le week-end d’1h30, accessibles aux familles avec enfants à partir de 8 ans. Tous les dimanches un atelier est prévu pour les 9-14 ans : Fais ton cinéma avec James Cameron, les invite à créer et donner vie à leurs avatars dans des mondes imaginaires en trois dimensions, inspirés des films de James Cameron.

Chaque deuxième jeudi du mois, de 18h à 21h, la Cinémathèque donne rendez-vous aux 18-25 ans et leur offre un accès gratuit et réservé à l’exposition « L’Art de James Cameron ».

La séance jeune public du dimanche 7 avril est consacrée à la projection d’Avatar.

Pour le public scolaire

Les enseignants sont invités à une visite découverte de l’exposition, le mercredi 24 avril. Pour être informé et pouvoir réserver, il est nécessaire de s’abonner à la newsletter des collectivités.

Les professeurs peuvent organiser des visites autonomes de l’exposition ou opter pour une visite guidée d’1h30 avec un médiateur qui s’adapte au niveau des jeunes à partir de la 4ème.

Béatrice Flammang

L’Art de James Cameron

L’espace réservé aux enseignants

Les activités éducatives