Le défi des œuvres littéraires en lycée professionnel

« Les œuvres littéraires au lycée professionnel, une gageure ? » Question posée par Interlignes, l’association des PLP lettres-histoire de l’académie de Versailles, qui en fera le sujet d’un Rendez-vous à distance le 3 mai 2024 de 16 à 18 h et du prochain numéro à paraitre de sa revue. Seront présentés des exemples de pratiques : l’arpentage d’une œuvre de Pierre-Emmanuel Schmitt (Marina Bossard), l’Atelier de Questionnement des Textes au service de l’interprétation d’un poème de Joachim du Bellay (Loic Seillier-Ravenel), la collaboration au CDI (Laurence Lefebvre-Druelle et Maud Madec). Avec aussi la participation d’Isabelle De Peretti, professeure des universités, et Gersende Plissonneau, maîtresse de conférence en littérature française et en didactique de la littérature.

Inscriptions sur interlignes.association@gmail.com

