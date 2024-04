SVT : des chansons générées par l’IA sur les notions du cours

Sur son compte X, l’enseignant Philippe Cosentino partage ses créations musicales en lien avec les SVT. « Avec ChatGPT + Udio, juste en copiant/collant mon cours et en choisissant le style, je me retrouve avec une chanson façon « pop rock » sur la formation des montagnes », explique-t-il. Pour les paroles, les enseignants de SVT retrouveront le programme officiel. « Dans les Alpes on trouve, des blocs basculés, Séparés par des failles, des failles incurvées, Le « rifting » a eu lieu, la terre s’est fracturée, Fossé continental, une mer s’est formée… » L’enseignant a aussi réalisé des chansons sur le climat du Crétacé et sur le réchauffement climatique. Peut-être le futur tube de l’été ?

