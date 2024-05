Émergence du langage dans l’évolution humaine : des chercheurs font parler les structures osseuses fossilisées

Un article The Conversation met en lien des résultats de la recherche en paléontologie et en biomécanique, de l’éthologie avec une approche historique pour interroger l’évolution du langage, son apparition et les conditions pour articuler des sons distinctifs.

Il interroge le fameux diction « La parole est le propre de l’Homme », qui « renvoie à la fois à l’existence des capacités cognitives adaptées à l’émergence du langage, qu’il soit parlé ou non, et à l’existence de capacités physiques de la bouche et des lèvres pour structurer et articuler les unités sonores qui seront les vecteurs acoustiques du langage, via la parole. »

L’article est à retrouve là