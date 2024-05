SVT : réaliser un atlas géologique au collège

Sur le site académique de Versailles, Nicolas Leglise-Blanchard explique sa démarche qui consiste à créer un atlas géologique interactif en cycle 4 avec l’outil ArcGIS qui facilite la mutualisation des données. « ArcGIS est une suite de logiciels d’information géographique (ou logiciels SIG) développés par la société américaine Esri ». L’exemple fourni par l’enseignant s’avère très efficace et permet de localiser rapidement les phénomènes externes et internes étudiés au cours de la scolarité en SVT. Des adaptations sont envisagées pour le lycée intégrant des thèmes comme la dynamique des paysages et les services environnementaux.

