Déconstruire un récit impérial : le mythe Sykes-Picot

Le site Géoconfluences propose de decrypter la carte dite de Sykes-Picot de 1916, qui est souvent présentée comme l’illustration la plus flagrante de l’impérialisme européen au Moyen-Orient et de la manière dont les frontières y ont été tracées arbitrairement. « En replaçant cette carte dans son contexte historique, l’historiographie récente nuance cette idée. Exagérer son importance revient à occulter la longue histoire des frontières et tend à faire oublier que ce mythe est lui-même en partie hérité des discours impériaux ».

