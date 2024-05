Coévaluer au collège avec Moodle Eléa

Professeur de français au collège Paul Verlaine à Paris, Nicolas de Khovrine présente en vidéo « un dispositif de co-évaluation nativement numérique, partagé entre le professeur et les élèves, pour redynamiser la correction de l’écrit long et renforcer la réflexivité des élèves sur les processus d’écriture et d’évaluation. » Avec le module Moodle Atelier, le scénario pédagogique permet de déployer la coévaluation, qui conjugue évaluation « verticale » de l’enseignant et évaluations « horizontales » des élèves. Une grille d’évaluation commune définit des critères linguistiques et littéraires. Sont générées une note de rédacteur, mais aussi une note d’évaluateur. Consigne initiale de l’enseignant : « Plus vous arriverez à évaluer de façon proche de la mienne, meilleure sera votre note d’évaluateur ». Réaction finale d’un élève : « On se met à la place du prof, et c’est vraiment une bonne expérience. »

