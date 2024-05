Nouvelles balades avec Hélène Dorion

Le site Lettres de l’académie de Normandie partage des propositions de travail sur l’œuvre d’Hélène Dorion au programme du français en 1ère. La démarche se veut à la fois créative et réflexive : « Si chaque séance comporte une activité « ludique » ayant pour but de favoriser la « rencontre » des élèves avec le texte, elle devrait également aboutir à un questionnement plus global sur l’art poétique afin de préparer nos élèves aux EAF. » Exemples d’activités : parcourir le livre au rythme d’un marcheur-promeneur afin de se familiariser avec sa forme, organiser une exposition de photographies autour de la première section, demander aux élèves en binômes de mettre en espace la deuxième section pour insérer des silences, inviter à partir de 1er vers à écrire la suite du poème puis comparer avec le texte d’Hélène Dorion, proposer aux élèves d’agrandir « leurs » Forêts d’une nouvelle section qui refléterait leur propre travail durant la séquence …

