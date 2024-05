SVT : des projets innovants pour gérer l’eau

L’IGN (institut national de l’information géographique et forestière ) et le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) ont annoncé les 7 sociétés sélectionnées pour un projet visant à protéger les ressources en eau, améliorer l’information sur l’eau, et gérer les risques liés à l’eau. Logiciel de modélisation du ruissellement, modèle prédictif d’écosystème aquatique et surveillance minière sont autant de sujets en cours de développement. Le communiqué du BRGM laisse à voir les pistes des startup lauréates.

Lire l’article