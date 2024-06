Des lycéens de l’académie de Strasbourg ont réalisé des kits à destination des élèves pour parler d’Europe et faire vivre l’Europe dans les établissements. Des ressources pensées et conçues pour et par des élèves sont à disposition sur le site : des quiz pédagogiques, des concours, des kits pour débattre ou organiser une projection de film ou de série.

Plus d’information et liens à retrouver là