Le musée Cernuschi attend les familles ce week-end, les 14 et 15 octobre 2023. Un parcours est spécialement conçu pour elles dans la nouvelle exposition temporaire, « Retour d’Asie ». Il est gratuit pour les enfants. Mais il est nécessaire de réserver en ligne.

Samedi 14 octobre, le musée programme à 14h30 et à 16h, dans l’auditorium, un spectacle musical et conté, L’épopée d’Henri Cernuschi. Ce spectacle relate le grand voyage entrepris, de 1871 à 1873, par Henri Cernuschi et Théodore Duret, à la découverte de l’Asie. Ils en ramèneront près de 5000 objets. Mais ce périple n’est pas sans embûches…Une aventure passionnante à vivre en famille.

Dimanche 15 octobre, à 14h et à 16h, un bal musical et masqué attend les familles. Entre mambo nippon, pop cantonaise, disco tamil et percussions javanaises, petits et grands sont invités à un voyage musical en Asie et à danser sur des morceaux totalement inconnus, issus de fêtes populaires et traditionnelles.

L’exposition « Retour d’Asie » convie les visiteurs, jusqu’au 4 février 2024, à suivre les pas d’Henri Cernuschi, de 1871 à 1873, depuis son voyage en Extrême Orient jusqu’à son retour à Paris où il crée l’un des tout premiers musées d’art asiatique. Cette exposition proposée à l’occasion de la célébration du 150ème anniversaire du retour d’Asie d’Henri Cernuschi, invite à découvrir l’itinéraire du voyageur et collectionneur. Elle retrace en trois temps, la période décisive au cours de laquelle il a su faire émerger l’un des projets patrimoniaux les plus originaux de son temps. Du voyage va naître l’une des principales collections d’art asiatique en Europe. Le rayonnement de la collection tient aussi à la création d’un édifice qui lui est spécialement dédié : le collectionneur (1821-1896), qui y vit entouré de ses œuvres, annonce dès 1882, qu’il deviendra le musée des Arts de l’Asie de la ville de Paris. Selon ses vœux, le musée sera ouvert au public en 1898.

Béatrice Flammang

