La lettre d’information dédiée au SVT de l’académie de Créteil propose plusieurs informations sur la vaccination contre les papillomavirus. « Cela peut aussi être une occasion concrète d’aborder les virus, et la vaccination, et plus largement de contribuer à un projet de promotion de la santé à l’échelle du collège », indique la lettre. Des livrets d’information et des affiches sont téléchargeables sur le site ministériel e-cancer.

Lire la lettre

Site e-cancer