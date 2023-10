L’expo de la semaine : « Viva Varda ! »

La Cinémathèque française met à l’honneur Agnès Varda, jusqu’au 28 janvier 2024. Seule réalisatrice à avoir reçu, un César, un Oscar, une Palme d’or d’honneur, Agnès Varda (1928-2019) a réalisé plus de 40 courts et longs métrages, qui témoignent d’une grande attention aux bouleversements sociaux. L’exposition « Viva Varda ! » rassemble plus de 250 œuvres qui retracent sa vie et sa carrière. Les enseignants sont invités, par le service pédagogique, à la découvrir le 19 octobre, sur réservation.

Le vernissage pédagogique du 19 octobre

La cinémathèque invite les enseignants, le 19 octobre. Au programme : présentation des activités 2023-2024 par le service pédagogique, de 17h à 18h, puis visite de l’exposition « Viva Varda ! » de 18h à 21h, en présence des conférenciers de la Cinémathèque, sur réservation d’un créneau horaire. Le musée Méliès sera aussi en accès libre, jusqu’à 21h. L’équipe des collectivités sera présente pour répondre à toute question relative aux activités et réservations de groupes. Pour bénéficier de cette invitation, et découvrir l’exposition, il est obligatoire de réserver en ligne, accès à la page billetterie, et grâce au code promo : CF23VIVAVARDA, un créneau de visite peut être choisi, pour la visite de l’exposition le 19 octobre. Il est conseillé aux professeurs de s’abonner à la newsletter des collectivités, afin d’être tenus informés de l’actualité, des invitations, des formations… qui les concernent.

Un cinéma d’une grande actualité

Photographe, cinéaste et artiste, Agnès Varda a déployé sur 70 ans une œuvre personnelle et fondamentale ancrée dans son temps. Précurseuse de la Nouvelle vague, elle est l’une des rares femmes de sa génération à avoir fait carrière en tant que réalisatrice. Elle n a cessé de se réinventer, guidée par un désir jamais assouvi pour les autres et les expérimentations. L’exposition rassemble plus de 250 œuvres : photographies, dont certaines inédites prises par Agnès Varda elle-même, affiches de films, documents et archives, objets et accessoires de ses films et de sa collection personnelle, installation vidéo, retransmissions d’interviews, et projections sur grands écrans d’extraits de ses films les plus célèbres, Cléo de 5 à 7, Sans toit ni loi, Les Glaneurs et la Glaneuse…L’exposition montre comment son œuvre polymorphe dominée par les thèmes du féminisme, de la marginalité, de l’écologie, est aujourd’hui d’une grande actualité. Le parcours de l’exposition se déroule en cinq étapes : De-ci, de-là, Varda et les images, Cinécriture, Les familles d’Agnès, Curieuse du monde, Féministe, joyeuse et libre.

Autour de l’exposition

Visites guidées, parcours, rétrospective intégrale et rencontres accompagnent l’exposition jusqu’en janvier.

Les visites guidées d’1h30 ont lieu tous les week-ends. Le parcours « Varda et le monde » comprend une visite guidée de l’exposition, et une analyse de films avec un conférencier autour de ses personnages épris de liberté. Dimanche 15 octobre, le concert « Viva Varda ! » démontre combien Agnès Varda aimait la musique, la comprenait, et a collaboré avec les plus grands compositeurs. Des tables rondes sont prévues avec des spécialistes pour débattre autour de ses principaux films. De nombreuses séances de projections sont commentées.

Le jeudi 9 novembre de 18h à 21h, comme chaque premier jeudi du mois, la cinémathèque est réservée gratuitement aux 18-25 ans et aux étudiants, pour découvrir sur réservation d’un créneau horaire, l’exposition, le musée Méliès.

Pour le public scolaire

La Cinémathèque propose aux collégiens et aux lycéens, des visites guidées d’1h30 avec un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes, de la 4ème à la terminale. Les professeurs peuvent opter pour le parcours « Varda et le monde » de 2h30, la visite guidée de l’exposition est suivie d’un temps d’analyse de films avec un conférencier en salle de cinéma. Toutes les activités se réservent. Pour toute question, s’adresser par mail à collectivites@cinematheque.fr

Béatrice Flammang

L’exposition « Viva Varda ! »

Les activités éducatives 2023-2024