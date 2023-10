Des ateliers créatifs pour une découverte ludique de l’archéologie au MAN

Du 21 octobre au 5 novembre, pendant les vacances d’automne, le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye propose aux familles et aux enfants seuls de nombreux ateliers créatifs pour une découverte ludique de l’archéologie.

Ces ateliers pédagogiques et participatifs se déroulent dans le cadre de son programme annuel Archéologie active et avec les conférenciers de la Rmn-GP, en lien avec ses collections et la recherche archéologique. De la Préhistoire au Moyen Âge, des techniques de fouille à la pratique de jeux antiques, de la découverte de senteurs à l’invention de récits… les participants sont appelés à s’émerveiller, manipuler, écouter et questionner l’Histoire de l’Humanité. Une douzaine de thèmes est ainsi programmée

Dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire, « Terres du Nil. L’art des potiers avant Pharaon », des ateliers sont prévus pour les jeunes, pendant toute la durée de l’exposition. L’atelier Les mystères de l’Égypte invite les enfants de 6 et 7 ans à se mettre dans la peau d’apprentis égyptologues et à fouiller un tombeau de pharaon pendant 1h30. L’atelier Sur les traces de Champollion propose aux 8-12 ans pendant 2h de découvrir les hiéroglyphes et leur signification. L’atelier L’utilisation de l’argile au néolithique : la céramique invite les 8-12 ans à fabriquer une céramique selon les techniques du Néolithique.

L’exposition « Terres du Nil. L’art des potiers avant Pharaon » présente jusqu’au 8 janvier 2024, l’histoire et l’esthétique de l’Égypte préhistorique, avant l’apparition des premières dynasties pharaoniques et la naissance d’un État centralisé. Elle réunit un ensemble exceptionnel d’une centaine de poteries aux formes élégantes, qui témoignent de la virtuosité de l’artisanat de cette époque. Cette collection démontre la maîtrise technique des potiers du 4ème millénaire avant notre ère.

Le programme des activités

https://musee-archeologienationale.fr/sites/archeonat/files/documents/Programme_automne_2023_web.pdf

L’exposition « Terres du Nil. L’art des potiers avant Pharaon »

https://musee-archeologienationale.fr/actualite/terres-du-nil-lart-des-potiers-avant-pharaon