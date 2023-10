L’expo de la semaine : « Explorer l’infiniment… »

Pourquoi explorer ? Comment explorer ? Qui explore ? Jusqu’au où ? Le musée des Arts et Métiers répond à toutes ces questions. Sa nouvelle exposition temporaire, « Explorer l’infiniment… » se penche sur des aventures scientifiques exceptionnelles, à la découverte de mondes lointains, fascinants, et parfois inaccessibles. Elle propose aux visiteurs de partir à la découverte de cinq domaines : les infiniment loin, profond, ancien, petit et grand. Elle présente plus de 120 objets, témoins de défis scientifiques hors normes. Les jeunes sont très attendus à cet événement, en famille ou avec leurs enseignants, beaucoup d’activités leur sont particulièrement réservées. Un livret d’aide à la visite est disponible pour les 4-6 ans en famille, un livret est prévu aussi pour les adultes. Les enseignants peuvent organiser des visites libres gratuites de l’exposition, sur réservation.

Cinq univers

Les sujets d’exploration étant multiples, l’exposition s’est focalisée sur cinq thèmes : les espaces lointains avec la figure emblématique d’un explorateur, les profondeurs des océans, le passé de la Terre, la structure de la matière et les mondes planétaires. Chaque section a une ambiance distincte avec des jeux de couleurs variés.

Le parcours embarque tout d’abord les visiteurs sur les traces de Jean-Baptiste Charcot, à la découverte des pôles, environnement hostile et dernière terra incognita. L’exploration se poursuit par une immersion dans les abysses sous-marins, riches en trésors et en ressources. Vient ensuite un voyage dans le temps : comment arrivons nous à comprendre notre passé et celui de notre planète ? Cette section met l’accent sur les techniques au service de cette remontée du temps grâce notamment à la stratigraphie et explore les différentes façons de dater la matière. La suite du périple, l’Infiniment petit, mène dans les tréfonds de la matière, sur la piste de particules élémentaires. L’une d’elles, le neutrino, pourrait détenir la clé d’une des énigmes de la physique : l’absence d’antimatière dans l’Univers. Enfin, dans l’Infiniment grand, les visiteurs sont invités à scruter le ciel, de la Lune jusqu’à Mars, frontière actuelle de l’exploration physique, et à s’interroger sur la question vertigineuse de l’existence de la vie au-delà de notre planète. Une dizaine de dispositifs de médiation complète le parcours de l’exposition.

Une installation artistique

Une installation artistique prolonge l’exposition dans le parcours permanent du musée des Arts et Métiers. La sculptrice Anilore Banon est sur le point de réaliser un projet hors du commun : envoyer une œuvre d’art sur la Lune, un phare pour la paix. Sa sculpture, Vitae, embarque un million d’empreintes de mains symbolisant l’humanité rassemblée. Sa présentation est accompagnée par des croquis explorant la démarche artistique de la sculptrice.

Autour de l’exposition

À l’occasion de l’exposition « Explorer l’infiniment… », le musée propose une programmation ludique et familiale, pour appréhender toutes les facettes de l’exploration. La saison culturelle 2023/2024 est rythmée par trois grands week-ends événementiels et de nombreuses propositions pour les nocturnes du vendredi, en accès gratuit.

Trois week-ends sont particulièrement réservés aux familles, avec rencontres, ateliers, contes, visites, jeux et activités proposés en lien avec des organismes de recherche : Les 4 et 5 novembre 2023, Explorer l’Espace, en partenariat avec le CNES, les 17 et 18 février 2024, Explorer l’Océan, en partenariat avec le CNRS, les 4 et 5 mai 2024, Explorer la Terre, en partenariat ave l’Inrap.

De novembre 2023 à avril 2024, une fois par mois, le musée programme un cycle de projections suivies de rencontres avec des scientifiques et des cinéastes pour échanger sur les grands enjeux de l’exploration, d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Des visites guidées de l’exposition sont prévues chaque week-end et tous les jours durant les vacances scolaires, elles peuvent être suivies d’ateliers. Le musée propose aussi aux enfants accompagnés d’un adulte, une visite atelier, En route moussaillon aux 4-6 ans, et une visite atelier, Partons en exploration ! aux 7-12 ans.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition, elles sont gratuites, pour les élèves de moins de 26 ans et leurs accompagnateurs, mais doivent se réserver sur le site du musée. Pour plus d’information, il est possible de contacter l’équipe des professeurs-relais : musee.profsrelais@lecnam.net Des dossiers documentaires sont également à la disposition des enseignants sur des objets phares du musée.

Béatrice Flammang

L’exposition « Explorer l’infiniment… »

https://www.arts-et-metiers.net/musee/explorer-linfiniment

L’espace réservé aux enseignants

https://www.arts-et-metiers.net/musee/scolaires