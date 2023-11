Le 15 novembre et le 13 décembre 2023 découvrez Mission spatiale, le nouvel espace permanent de la Cité des sciences

La Cité des sciences et de l’industrie ouvre un nouvel espace permanent consacré à l’exploration spatiale. Accessible dès 8 ans, Mission spatiale est une invitation au voyage dans le temps et l’espace, une aventure pour découvrir la réalité et la complexité des missions spatiales, pour entrevoir les opportunités qu’offre l’espace mais aussi leurs limites. Le 15 novembre et le 13 décembre 2023, les enseignants sont invités à découvrir Mission spatiale.

Les invitations du 15 novembre et du 13 décembre 2023

À l’occasion de l’ouverture du nouvel espace permanent Mission spatiale, la Cité des sciences et de l’industrie propose aux enseignants un atelier Explor’Actions, le mercredi 15 novembre, de 14h à 16h30, en présentiel, sur réservation. Elle les invite à une visite-rencontre exceptionnelle et gratuite, le mercredi 13 décembre de 14h à 17h30. Au programme : une table ronde avec des intervenants prestigieux suivie par la visite de Mission spatiale. Pour participer à ces deux événements gratuits, il est nécessaire de s’inscrire.

Un parcours en cinq étapes

Mission spatiale propose à chacun d’entrer dans la peau d’un astronaute. Le parcours structuré en cinq parties- explorer, voyager, transiter, séjourner, questionner – offre un état des lieux des recherches, des technologies et des réflexions autour des missions spatiales.

Dans cette première partie, Explorer, le visiteur découvre des objets pouvant aller là où l’humain ne peut se rendre -rovers, sondes…-et appréhende la complexité de la mise en œuvre d’une mission d’exploration robotique, il est prêt pour Voyager. À l’entrée de cette section, une immense fresque figurant le décollage d’une fusée l’accueille. Grâce à un spectacle immersif, il vit une expédition spatiale, du décollage jusqu’à l’atterrissage. Après le voyage, l’exposition propose au public de Transiter dans l’espace. Cette troisième partie lui fournit la feuille de route et ses premières étapes. Le programme Artémis envisage d’établir sur la Lune, une présence humaine permanente. Dans la section Séjourner, les visiteurs voyagent dans le futur, posent le pied sur la Lune et déambulent dans une base établie, ils peuvent même découvrir une serre où des plantes sont cultivées. Après le rêve, le visiteur est invité à se Questionner sur l’exploration spatiale, les avancées scientifiques, le symbole politique qu’elle incarne…

Autour de Mission spatiale

La visite de l’espace peut se poursuivre avec des médiations de 45 minutes : Astromytho, Physique spatiale, Science ou fiction, Mission Bellona. Un cycle de conférences est prévu jusqu’au 6 janvier 2024 autour de la thématique Humains dans l’espace. Un carnet d’activités et un livre documentaire sont proposés aux jeunes à partir de 8 ans.

Béatrice Flammang

